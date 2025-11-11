Кога дъждът спира и ще се покаже ли слънцето? Проф. Георги Рачев с двуседмична прогноза

Днес ще е дъждовно. Първо ще спрат дъждовете в Западна България, по-късно през деня и в останалата част на страната. Този циклон, който в момента носи тези дъждове, ще определя времето и в четвъртък – облачно и влажно. След това се настанява високо атмосферно налягане. В събота ще е сухо и приятно. Хубаво време. 4 градуса и половина сме над нормата, не разбирам за какво заглаждане се говори. Ноември месец е, не може да тръгнем по джапанки. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: Жълт и оранжев код за проливни дъждове

"В четвъртък и петък сутрините ще са студени, но събота и неделя се очакват максимални температури да достигнат 17 градуса. След това идва захлаждане, но сериозни валежи не се очакват. В зимните ни курорти продължава да е топло. Следващата седмица също се очакват високи температури", каза професорът.

Времето днес

Жълт и оранжев код за значителни валежи е издаден за днес за 17 области у нас. За 12 области, сред които София-град, кодът е жълт, а за 5 други - Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе и Силистра - оранжев.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София – около 11 градуса.

ОЩЕ: Идва ли първият сняг? Отговорът от Николай Василковски

Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.