Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Столичният инспекторат отчита рекордни санкции на търговски обекти за неправомерно смесване на отпадъци, съобщиха от ведомството. Само за месец октомври инспекторите са съставили за цяла София общо над 499 констативни протокола, 23 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 205 фиша на обща стойност 10 250 лева.

Основните нарушения, засечени при проверките, са смесване на различни видове отпадъци, изхвърляне на отпадъци от търговските обекти в битовите съдове, както и неправомерно използване на контейнерите за опаковки от търговски обекти.

Резултатите са пряк ефект от засиления контрол и високата гражданска активност в рамките на кампанията "Граждански контрол за чистота" по време на временната организация по сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село", посочват от инспектората. Само в рамките на няколко седмици десетки жители на София са подали сигнали със снимки и точни локации на нарушения, което е позволило на контролните екипи да реагират незабавно и ефективно.

"Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си по Наредбата за определяне и администриране на местни такси. Установяваме, че това задължение системно не се изпълнява и затова затягаме контрола в цяла София", заяви директорът на инспектората Николай Неделков.

Столична община призовава жителите на София да продължат да бъдат част от контрола върху чистотата и да подават сигнали за нередности.

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева внесе вчера в Столичния общински съвет (СОС) доклад за изменение на правилника за организацията и дейността на общинското "Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО), съобщиха от Столичната община (СО). Предложението предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 489 служители, като се предвижда и създаване на устойчиви работни места, включително за хора в неравностойно положение.