ЕК ни изплати само част от втория транш по ПВУ и предупреди за антикорупционната комисия

Днес, 11 ноември, Европейската комисията изплати 438,6 млн. евро безвъзмездна помощ на България по второто плащане към Механизма за възстановяване и устойчивост (Плана за възстановяване), който е централен елемент на NextGenerationEU. Изпълнителният орган на ЕС припомни, че на 23 юли 2025 г. страната ни подаде повторно до Комисията второто си искане за плащане по ПВУ за общо 653 млн. евро. Това искане включваше 59 етапа и цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции.

Реформите и инвестициите включват мерки за подобряване на образованието, укрепване на правосъдието и системите за възлагане на обществени поръчки с прозрачност и защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, либерализиране на пазара на електроенергия, справяне с енергийната бедност и развитие на капацитета за съхранение на енергия.

Второто плащане не е цяло заради липса на реформи

На 3 октомври 2025 г. ЕК частично одобри второто искане за плащане на България. От него обаче липсват около 215 милиона евро, защото страната ни все още трябва да изпълни един нереализиран етап като част от това искане за плащане. Той се отнася до реформата на Комисията за борба с корупцията и незаконното придобитото имущество (етап 218).

"ЕК ще разгледа изплащането на останалата част от средствата, след като България изпълни този нереализиран етап", обявиха официално от Еврокомисията днес. Вече е ясно, че страната ни разполага с 6 месеца, за да убеди изпълнителната власт на ЕС за останалата част от парите.

Заради липса на реформи по отношение на антикорупционната комисия, липса на избран състав и гаранции за независимост на комисията, страната ни е лишена от част от средствата от втория транш. Именно върху това акцентира и еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, който участваше във форума "България на прага на еврозоната" в София на 4 ноември. Ден по-късно стана ясно, че голяма част от средствата са задържани от изпълнителния орган на Европейския съюз.

Все пак до края на годината можем да кандидатстваме за третото плащане.

Средствата по ПВУ и реформите към тях трябва да са изпълнени до август 2026 г. - иначе ще загубим европейското финансиране.

През октомври групата "Обнови Европа" в Европейския парламент (ЕП) призова средствата за България по ПВУ да бъдат изцяло спрени, тъй като делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев според тях е политически мотивирано. То започна именно след акция на антикорупционната комисия: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

Докъде стигна България с ПВУ? Официални данни от ЕК

Планът за възстановяване и устойчивост на България е подкрепен с безвъзмездни средства в размер на 6,17 млрд. евро. Днешното плащане ще увеличи общия размер на изплатените средства до 29,5% от разпределената сума по плана.

Що се отнася до набелязаните етапи и цели на България по ПВУ, само 38,2% от тях са постигнати.

Плащанията към държавите членки на ЕС по ПВУ се основават на резултатите, припомнят от Комисията.

