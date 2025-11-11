Митрофанова за "Лукойл": България поема към голям риск

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова отправи остро предупреждение към българските власти, заявявайки, че страната "постъпва много рисковано" и "създава опасен прецедент" с последните си действия по отношение на "Лукойл".

Дипломатът говори пред руската държавна агенция ТАСС, едва десет дни преди да влязат в сила американските санкции срещу компанията.

В края на миналата седмица Народното събрание прие законови промени, които дават право на държавно назначения особен управител да продаде активите на "Лукойл" в България без съгласието на собственика. Освен това решенията на управителя няма да подлежат на съдебно или административно обжалване. Още: "Лукойл", Пеевски и резервите от горива в чужбина: Ивайло Мирчев бие тревога, че трябва да си ги поискаме моментално

Според ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", ИТН и БСП тези мерки целят защита на националния интерес и предотвратяване на рискове, произтичащи от американските санкции.

"Юридически съмнително"

Митрофанова обаче определи предприетите действия като "прибързани и юридически съмнителни".

"Ситуацията с "Лукойл" е много тежка и тревожна", заяви тя. "Трябва да се изчака и види как ще действа този закон, но засега изглежда като закон за експроприация на частна собственост. Българите постъпват много рисковано – създават опасен прецедент." Още: Има ли достатъчно гориво, ако се стигне до криза с "Лукойл": Отговорът от Държавния резерв

Руският посланик добави, че "Лукойл" е имала намерение да продаде европейската си холдингова структура, но "сделката се провали". Тя не уточни, че според Вашингтон единственият допуснат от Москва кандидат-купувач е бил определен като "марионетка на Кремъл".

Митрофанова предупреди още, че "всяко прекъсване в работата на нефтопреработвателния завод може да има сериозни последици, да предизвика горивна криза и, с оглед на предстоящия преход към еврото, да доведе до икономически и политически сътресения".