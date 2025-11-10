Георги Ганев: Средната класа е брашненият чувал в бюджет 2026 (ВИДЕО)

Средната класа е брашненият чувал в бюджет 2026. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът Георги Ганев, бивш народен представител от ПП-ДБ, програмен директор на Центъра за либерални стратегии и университетски преподавател. Той отговори на въпроса какво е най-смущаващото в подложения на остри критики бюджет 2026: “Най-смущаващото е, че бива прегърната идеологията, че средната класа, настоявам на това, средната класа, не това, което ние си въобразяваме, че са някакви богати българи, е брашнен чувал, от който трябва да се взима, дори това да е дефицитно, дори това да е с трупане на дълг, за да могат да се обслужват от другата страна едни клиентелни мрежи.

Купуване на избори през бюджета

И да може да се обслужва един процес на крадене на избори през публичната администрация. За съжаление откриха напоследък този тип кръгове и политически сили.

Вместо да плащаш някакви скъпи пари на някакви гласоподаватели да излизат да гласуват, най-удобно е просто да си платиш на администрацията, която трябва да прави така, че да не се случват тия работи, да брои грешно гласовете.

И отново да повторя, това е на гърба на средната класа. Ако някой си мисли и ако вярва на приказките за някакви богати българи, които щели да плащат, това не е вярно.

Вдигане на данъци през осигуровките

Тупането на чувала става по няколко линии. Първата линия е разбира се вдигането на осигуровките с 2%. За пореден път ГЕРБ, която по някаква причина се е самонабедила за дясна партия, вдига данъци.

В цялата си политическа история, откакто съществува до ден-днешен, политическа партия ГЕРБ не е участвала в намаляване на данъци за българските граждани.

Снимка БГНЕС

Обаче неколкократно и предимно през осигуровките участва в увеличаване на данъчното облагане на хората. И то на най-отрудените хора, от най-ниските, до най-високите доходи. Всички, които създават стойност.

Сива икономика

Другата линия, при която ударът става двоен през осигуровките, е вдигането на максималния осигурителен доход. Според мен напълно правилно е, от гледна точка на това, което аз смятам за точната идеология на пенсионно-осигулителната система, да има сравнително не особено висок таван. Т. е. обхваща средната класа. И това местене от 4130 на 4600, това мотивира две неща:

Първо мотивира хора да избягват възможното деклариране на този доход. Което разбира се ще доведе до търсене на начини да не ги плащат.“

Защо тези мерки в бюджета ще довесат до увеличаване на сивата икономика и защо догодина няма да се вместим в планирания дефицит от 3%, ще научите от видеоматериала.