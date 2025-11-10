ЦСКА изклати Левски - кой ще стане шампион? | Точно попадение

ЦСКА изклати Левски: около това мнение се обединиха спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Джем Юмеров в новия епизод на "Точно попадение". Съвсем закономерно - Вечното дерби бе водещата тема в предаването на Actualno.com и Sportlive.bg, а големият въпрос след мача е само един: може ли ЦСКА да догони Левски и да се бори за титлата през този сезон, особено на фона на поредната издънка на хегемона Лудогорец в домакинството си на Арда Кърджали.

Може ли ЦСКА да догони Левски и да се бори за титлата?

Резултатите от последния кръг в Първа лига дават предпоставки да гледаме една от най-завързаните битки за титлата в българския футбол в последното десетилетие. Левски е лидер, но бе разколебан от ЦСКА и сега е от изключително значение как ще се държат и "сини", и "червени" до края на есенния дял. А Лудогорец продължава да е в търсене на нов постоянен треньор, който да извади тима от кризата и да ги върне на победния път към 15-та поредна титла на България.

Битката във Висшата лига и защо Ивет Лалова не бе допусната до управлението на БФЛА

Освен за български футбол, в "Точно попадение" се обсъди и световният футбол - с акцент върху Висшата лига и изразителната победа на Манчестър Сити над Ливърпул. Ще остане ли Арсенал отново с празни ръце в битката за титлата, или грешката срещу Съндърланд е просто изключение: гледайте анализите във видеото. Там ще чуете и коментар по друга актуална тема от българския спорт - защо Ивет Лалова не бе допусната до управлението на Българската федерация по лека атлетика...

Гледайте и редовните "Куриози и виртуози", както и сегментът "В мишената" с нова порция абсурдни прогнози на нашите "познавачи". А в традиционната игра "Кой съм аз: Познай футболиста", този път спортните редактори бяха сериозно затруднени - до такава степен, че да настане мълчание в студиото...

