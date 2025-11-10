“Формула” 1, криза с боклука и снега, SMS уволнение: Антон Хекимян обяснява какво прави Васил Терзиев (ВИДЕО)

Простият въпрос е, че никой не знае, включително и кметът какво става с боклука. Идвам от един председателски съвет, на който очаквахме да получим актуална информация какво предстои за различните зони. Това заяви в предаването “Студио Actualno” председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян, във връзка с кризата с отпадъците на София.

Кризата за боклука

Не можахме да разберем какво прави кметът в Рио де Жанейро. Но това, което разбрахме, че зона "4" е в преподписване с т.нар. турска фирма, но не се знае кой ще чисти зона "3" - “Подуене”, “Изгрев” и “Слатина”, посочи още Хекимян. Столична община не може да поема изцяло почистването на града - това е ясна политика. В момента се работи с правене на минизвена, общинско предприятие, не е лошо, но ние нямаме ясен план, цел и концепция. Генералният проблем е, че Васил Терзиев няма план за излизане от тази криза. Ние такива стъпки не виждаме, подчерта Хекимян.

По думите му Терзиев е трябвало много по-отдавна да седне с екипа си и да състави ясен план. Няколко дни преди да изтекат договорите, Терзиев е пуснал обществените поръчки. Как се бори Васил Терзиев срещу мафията, като знае кога изтичат договори, тъй като тези процедури трябва да започнат година и половина по-късно. Ясно е, че някой ще жали, винаги има конкуренция, сега се молехме някой да не обжалва. Разбира се, че обжалват, изтъкна общинският съветник.

Става дума за 500 000 млн. лева от парите на софиянци. Терзиев най-много се притеснява за зона “3”, като остават първа, втора, седма и пета, за да се мине на директно възлагане. Когато ти говориш, че има мафия, а така наречената турска фирма взима 13 млн. повече, ти все пак си съгласен с тази фирма да чисти, нищо, че ще платиш по-скъпо. Другото, което беше споменато, е, че Терзиев иска една от зоните, която е близо до завода за отпадъци, някой ден да мине под управлението на предприятието. Явно неслучайно цялата подкрепа, която получаваше г-н Савов, дори в този момент не е ясно какво точно количество отпадъци постъпва в завода. Тук имаме тотален конфликт на интереси - един човек отговаря за сметосъбиране, сметоизвозване, за кантара - това ще остане най-голямата мистерия, убеден е Антон Хекимян.

Какво е правил в Рио Васил Терзиев?

Терзиев защо не си призна какво е правил на командировка в Рио във време, в което има криза с боклука, попита Хекимян. Още по-големият скандал, който сътвори оттам - да си уволниш с SMS главния архитект, граничи с лошо възпитание. Не се прави така - независимо какво се е случило. Терзиев подкрепяше тази жена, кълнеше се в нея. Добре е Терзиев да каже дали е бил на “Формула” 1. Хекимян каза, че няма и ясен отговор какво предстои със зимното почистване. “Нека да се помолим да няма сняг”, отбеляза председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет.

