Проф. Георги Рачев със смразяваща прогноза за последния ден на 2025 г. и първите на 2026 г.

Ще е доста студено на Нова година. На 1 януари ще е доста студено и максималната температура ще е под 0 градуса. Този антициклон ще остане над България около два дни и след това ще се разсее. Стават чудеса, може и някоя снежинка да прехвръкне, но няма да е нищо сериозно. След Нова година и студа идва затопляне. Очакваме много топло време за началото на януари. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Днес температурите през деня ще се повишат, но трябва да сме сериозно облечени. Никоя дама не харесва този студен вятър, но той носи чист въздух. Щом един вятър сваля една мазилка, то това значи, че не е сложена като хората. Ако не падне сега, ще падне догодина. Дърветата трябва да се прочистват", каза климатологът за силния вятър.

Времето днес

Жълт код за силен вятър е в сила днес за цялата страна. Прогнозата на синоптиците е, че поривите ще бъдат по-слаби от предходните дни, но отново се очаква да достигнат скорост от около 24 метра в секунда.

Минималните температури ще бъдат между минус 4 и 1 градус, а максималните - между 4 и 9 градуса. В София минималната ще е около минус 4 градуса, а максималната - около 6 градуса.