„Изпечени крадци“ или комична случка е въоръженият грабеж в София: Анализ на криминалист

Полицията реагира доста професионално. Говори за въоръжени мъже (баща и син – б.р.), които са имали гранати, оръжия и случката колкото и да звучи като комична, е много сериозен инцидент, е можело да завърши доста по-трагично за всички. Това заяви криминалистът Иван Савов пред bTV за обира на магазин в столичния квартал "Красно село" в София. По думите му смешното е, че се касае за магазин за алкохол до блока им и където всички ги познават. Още: Въоръжен грабеж в София (СНИМКИ)

С детска играчка ли е извършен въоръженият грабеж

Според Савов не може да се говори, че двамата мъже са „изпечени крадци и престъпници“. „Те биха могли да бъдат много сериозни, защото дори автоматът да е бил детска играчка, но това, което са използвали им е свършило работа. За въпросните гранати, ако се окаже, че са бойни гранати, нещата стават много сериозни. В този смисъл нещата не са за пренебрегнати“, коментира Савов. И определи извършеното престъпление от двамата мъже като „глупаво престъпление“.

Той посочи, че традиционно по празниците се извършват подобен род престъпления с обир на оборота на търговските обекти. „Полицията е подготвена за подобни сценарий, защото по празниците се увеличава този вид престъпност – въоръжени обекти и обири на търговски магазини. Не е изключено да има и други подобни случай“, каза още Иван Савов.

Случката

Припомняме, че маскирани мъже са ограбили снощи магазин в София, съобщиха от МВР за bTV. Около 19:30 ч. е постъпил сигнал за нападение в търговски обект в района на "Красно село". Има информация, че са били въоръжени. Извършителите успяват да избягат и се скриват във вход на жилищен блок. По информация на bTV полицията е открила колата им, а в нея - гранати.

Районът е бил отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, имало е и спецчасти. При обира е открадната парична сума, като продавачката на магазина не е пострадала, пише "24 часа".

