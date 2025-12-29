Любопитно:

Опасно време: Жълт код за силен вятър в цяла България във вторник

29 декември 2025, 14:06 часа 254 прочитания 0 коментара
Опасно време: Жълт код за силен вятър в цяла България във вторник

Жълт код за силен вятър е обявен за вторник (30 декември) за цяла България. Очакван е буреносен вятър, като от НИМХ подчертават, че скорост на вятъра може да достигне 50-69 км/ч, а на места и до 90 км/ч.

ОЩЕ: 2025 г. си отива с вятър и студ: Николай Василковски за времето в първите дни на 2026 г.

Времето във вторник

Във вторник преди обяд ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5 и 0 градуса, а максималните - между 5 и 10 градуса. В София минималната ще е около минус 4 градуса, максималната - около 6 градуса.

Над планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5 градуса, на 2000 метра – около минус 2 градуса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8 и 11 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
прогноза за времето силен вятър
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес