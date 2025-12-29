Опасно време: Жълт код за силен вятър в цяла България във вторник

Жълт код за силен вятър е обявен за вторник (30 декември) за цяла България. Очакван е буреносен вятър, като от НИМХ подчертават, че скорост на вятъра може да достигне 50-69 км/ч, а на места и до 90 км/ч.

Времето във вторник

Във вторник преди обяд ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5 и 0 градуса, а максималните - между 5 и 10 градуса. В София минималната ще е около минус 4 градуса, максималната - около 6 градуса.

Над планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5 градуса, на 2000 метра – около минус 2 градуса.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8 и 11 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.