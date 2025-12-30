Търговски оръжия: ЕК намери с какво ЕС да озапти САЩ и Китай

Европейската комисия е анализирала глобалните вериги за търговия и доставки и е стигнала до заключението, че Китай и САЩ са по-зависими от Европа, отколкото се считаше досега. Миналата година Доналд Тръмп и Си Дзинпин демонстрираха на Европа зависимостта ѝ от оръжия, софтуер, полупроводници и редкоземни елементи. По-малко известна е другата страна на уравнението. Китай и САЩ също зависят от европейските технологии, оборудване и химикали в ключови области.

ЕС възнамерява по-целенасочено да използва тази "обратна зависимост", ако търговската война със САЩ или китайски ограничения върху износа към Европа на ключови стоки ескалират отново. Поради това, според Handelsblatt, икономисти и експерти от ЕК за първи път систематично са анализирали всички съответни стоки и технологии, които ЕС изнася, за да определят тяхната стойност като заменимост.

Анализът следва логиката на "доктрината за икономическа сигурност", обявена от Урсула фон дер Лайен, и има за цел да помогне на ЕС да се позиционира по-добре във все по-агресивната световна икономическа среда. Според ЕК, това е вътрешна оценка и не подлежи на публикуване. Идентифицираните продуктови категории обаче са значително по-широки от добре познатите литографски машини на нидерландския производител ASML и високопроизводителните лещи на Zeiss, които се използват по целия свят за производството на авангардни полупроводници.

Бившият президент на САЩ Джо Байдън призна централното значение на машините на ASML и призова нидерландското правителство да спре продажбата на най-добрите литографски машини на Китай, за да попречи на комунистическия режим да разработва по-модерни микрочипове. Китай и САЩ интензивно проучват нови технологии, за да премахнат зависимостта си от тези технологии. "В момента обаче и китайците, и американците се нуждаят от нас. Ако спрем да изнасяме тези машини, САЩ вече няма да могат да произвеждат чипове с изкуствен интелект", твърди висш дипломат от ЕС.

Както са установили експертите, Китай и САЩ се нуждаят от европейски модерни технологии и в много други области: Китай е 98% зависим от европейски компоненти за аерокосмическата индустрия, включително прецизни сензори, и 99% е зависим от европейски компоненти за определени лекарства и междинни продукти, докато в случая с лъчетерапията зависимостта от Европа е 88%.

Идентифицираните продуктови групи включват също високо специализирани машини и оборудване за промишлено производство, включително металорежещи машини и оборудване за химическо и автомобилно производство, железопътни компоненти като локомотиви и сигнални системи, високоефективни сачмени лагери, някои химикали и лазери. Представители на индустрията също твърдят, че без немско оборудване САЩ не биха могли да произвеждат най-модерните си оръжия.

Не само Европа е уязвима по отношение на доставките

Анализатори наричат това проучване стратегически поврат. Франсоа Шимитс, експерт по икономическа сигурност във френския икономически мозъчен тръст Institut Montaigne, заяви: "Това е първата офанзива от този вид за европейците, които все повече се вдъхновяват от Япония по въпросите на икономическата сигурност".

През последните години Япония приведе икономическата си политика в съответствие със стратегията си за сигурност. Чрез Закона за икономическа сигурност Япония определи критични технологии, гарантира сигурността на веригата за доставки и въведе целенасочен контрол върху износа, например върху високотехнологично оборудване за производство на полупроводници. Токио очевидно се стреми да разглежда ключовата си технологична позиция като стратегически фактор в международните отношения.

Вътрешният анализ на ЕС е част от по-широката работа на Европейската комисия по отношение на икономическата сигурност и се основава на картографиране на глобалните вериги за доставки. Докато предишните проучвания се фокусираха предимно върху уязвимостите на Европа, сега вниманието се обръща и на потенциала на ЕС за влияние.

Икономистите на Комисията анализираха подробни данни за търговията, както и информация от предприятията. За всеки продукт те определиха дела на вноса или износа от отделните страни партньори и ЕС, концентрацията на предлагането и лекотата на заместване в краткосрочен план. По този начин Еврокомисията успя да определи количествено и да сравни както класическата зависимост на ЕС от трети държави, така и обратната зависимост, т.е. зависимостта на други държави от европейските доставки.

Комисията реши да не публикува резултатите, защото нейните представители считат, че Китай умишлено е използвал предишните им изследвания. Според официални лица Китай е възприел почти дословно констатациите от проучването на ЕС относно зависимостта на Европа от редкоземни елементи за целите на контрола върху износа.

Обратната зависимост досега е била подценявана

Политическата реалност в ЕС не благоприятства мобилизирането на високоспециализирани икономически инструменти, което неминуемо ще засегне някои държави членки, като Германия или Нидерландия, повече от други. Държавите вече срещат затруднения да се споразумеят за защитата на ясно дефинирани интереси.

Ново проучване на IW Köln стигна до заключение, че преговарящите от ЕС подценяват силата си. "Нашите резултати ясно показват, че ЕС може да преговаря от по-силна позиция", заяви икономистът на IW Юрген Матес. "В крайна сметка зависимостта на САЩ от вноса от ЕС е значително по-голяма, отколкото се считаше досега".

Автор: Якоб Ханке Вела, за Handelsblatt

Превод: Ганчо Каменарски