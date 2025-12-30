30 декември в историята на България: Избухва Шопското въстание. Бомбардировките над София по време на Втората световна война

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

30 декември 1877г.: Избухва Шопското въстание

Датата 30 декември 1877 г. по нов стил (18 декември 1877 г. по стар стил) е денят, в който тържествено е обявено началото на Шопското въстание в село Врабча, Трънско. Въстанието е наречено така от неговия организатор - Симо Соколов. От историята то е по-известно като Знеполско-Краищенско въстание с цел да се омаловажи значението му, въпреки че е най-добре подготвеното и най-успешното сред четирите най-големи въстания на българите срещу османската власт - Нишкото, Априлското и Илинденско-Преображенското въстание.

В писмото си до Букурещкия централен комитет на 30 януари 1876 г. Симо Соколов пише: „Сега, който е българин и българско име носи, днеска да помогне с што може, на издайници и изроди не требе да обръщаме глави“.

Симо Соколов, който завършва Белградското военно подготвително училище през 1875 г., става основен ръководител на дейността на българските емигранти в Белград. Заедно с Цека войвода, Ильо войвода, Калчо Пасков и Тишо Лесковчанина сформира ядро на Привременен революционен комитет.

След превземането на Пирот от сърбите, Соколов, който е офицер в сръбската армия, се отправя към Трън. Целта му е вдигането на въстание. Заедно с него са и няколко черногорци. Те пристигат в Трън на 31 декември. В последния ден на декември 1877 г. освобождават заедно с четата си, наброяваща 1000 бойци, района на Брезник – Трън – Кюстендил.

Соколов се установява в София след Освобождението и започва да се занимава с предприемачество. По-късно става и адвокат. Участва и като депутат в Първото обикновено народно събрание. На 20 април 1918 г. умира в София.

30 декември 1943 г.: Англо-американска бомбардировка над София

На 30 декември 1943 г. по време на Втората световна война е извършена англо-американска бомбардировка над София. Убити са 70 души, а ранените при удара са 95 души. Обект на прицел е районът около софийския централен железопътен възел. На 13 декември същата година България обявява война на Великобритания и САЩ, само ден по­-късно е извършено и първото въздушно нападение над столицата ни.

30 декември 1877 г.: Завършва прехвърлянето на Западния отряд през Стара планина

По време на Руско-турската освободителна война на 27 декември 1877 г. части от Западния отряд на руските сили преминават билото на Стара планина. Те завземат селата Чурек, Потоп и Елешница. На връх Мургаш се изкачва дясната колона на отряда.

Още през лятото на 1877 г. след преминаването на Дунав руските войски се разделят на три отряда - Източен (ръководен от престолонаследника Александър Александрович), Преден (ръководен от ген. Гурко) и Западен (ръководен от ген. Криденер). На Източния отряд, наброяващ около 70 000 души, е възложена задачата да се придвижи на изток и да блокира големите военни бази Разград, Русе, Шумен и Варна, но да не прави опити за превземането им.

Предният отряд, наброяващ 12 000 бойци, включително и български опълченци, има задача да настъпи в посока Търново – проходите на Стара планина в централната част на Балкана. Овладяването на Никопол е поставено за задача на Западния отряд, който е с численост от 35 000 души. Балканът е форсиран след превземането на Плевен на 10 декември 1877 г. На 23 декември по стар стил е освободена София.

На 30 декември 1877 г. в София пристига от Одрин Сюлейман паша като задачата му е да подготви османската отбрана по долината на р. Марица. Под негово ръководство от 9 до 13 август 1877 г. боевете с руските войници и българските опълченци на връх Шипка са белязани от неуспех за турците. Следващите нападения на 16 срещу 17 септември също са неуспешни за османците.

