Кабинетът откри почетно консулство на на България в Ливърпул

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Ливърпул и консулски окръг, обхващащ градския регион на Ливърпул, съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета в петък.

Правителството назначи Питър Шриверсман - немски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Ливърпул и консулски окръг, обхващащ градския регион на Ливърпул.

Още: Консулството на Сърбия в Благоевград: Каква дейност развива и защо е точно там? Външно министерство обясни

Г-н Шриверсман притежава значителен корпоративен опит и експертиза в областта на мениджмънта, бизнес планирането и социалните медии. Той се отличава с безспорен предприемачески дух, солидни контакти на местно ниво, добра репутация сред местните бизнес и управленски среди, както и с готовност да работи за изграждането на положителния образ на страната ни на британска територия и за сплотяването на многобройната българска общност в региона на Ливърпул.

Назначаването му за почетен консул на Република България в Обединеното кралство се очаква да допринесе за повишаване на видимостта на страната ни на местно ниво в тази партньорска държава, както и за засилване на контактите между хората и практическото сътрудничеството между политическите, икономическите, творческите, академичните и спортните среди на двете страни.

Още: България вече ще има консулство в Лайпциг