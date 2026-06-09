Казусът с НДК и заплатата на директора: Ето точните цифри на възнагражденията в управата (ДОКУМЕНТ)

След като от Министерството на културата (МК) разкриха, че Националният дворец на културата (НДК) е с натрупана огромна счетоводна загуба в размер на близо 50 милиона евро, а заплатата на директорката на НДК - Андрияна Татарова, е близо 13 000 евро, културни дейци, общественици и обикновен граждани изразиха възмущението си и поискаха пълна яснота по казуса. Управата на Националният дворец на културата веднага отговори, че изнесените от Евтим Милошев данни са коректни, но интерпретацията им е грешна.

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Очаква се скоро да има повече яснота по този казус, както и конкретни мерки от страна на културното министерство.

Първи документи по случая

Досега нито от МК, нито от НДК са предоставили специфични документи на обществото, с които да осветлят случая и да защитят позициите си. Actualno.com обаче разполага с фиша за заплатата на директора на Националния дворец на културата Андрияна Татарова от дата 1.06.2026 г. Прави впечатление, че брутната заплата на Татарова е 11 163,6 евро. Това е така, защото отделно тя получава възнаграждение от още 2500 евро като управител на Фестивален и конгресен център - Варна, който е част от НДК, твърдят нашите източници.

Източник: Actualno.com

Останалите членове на Управителния съвет получават еднакви възнаграждения от 3721,2 евро бруто месечно. От фиша се потвърждава още и раздаването на "ваучери за храна" в размер на 102,26 евро.

Защо е важна в случая заплатата на директора на НДК? Да, тя е формирана по определена методика, но интересното е, че надвишава в пъти заплататата на министъра на културата, който е принципал на НДК. По последни данни министърът получава около 5500 евро месечно възнаграждение, а президентът на България - около 9000 евро.