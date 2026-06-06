НДК хвърли на Евтим Милошев ръкавицата за открит дуел

Отправяме открита покана за професионален и конструктивен диалог, основан на документи, факти и реални резултати. Това съобщава в своя позиция "Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД". Позицията всъщност е насочена към новия министър на културата - Евтим Милошев. Именно той организира извънредна пресконференция на 5 май малко след обяд, с която оповести, че има сериозни финансови проблеми в дружеството. Оттогава то оспорва информацията.

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В своята позиция първата точка на оспорване е, че акционерният капитал на НДК е 376 155 000 лева, но това не били "реални парични средства", а "балансова стойност на физически сгради, построени между 1978 и 1985 година". Съответно, течали "значителни амортизационни разходи" - това не било счетоводен разход, обаче влизал в сметката. Към края на 2023 година ставало въпрос за 96 657 000 лева. А без амортизациите, които са малко под 5 250 000 евро за 2024 и 2025 година, "оперативната дейност генерира положителен паричен поток". През 2024 година НДК има 3 974 000 лева печалба преди облагане с данъци т.е. преди да се приспадат неща като амортизацията, настояват от дружеството.

Освен това – НДК плаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци от над 3 000 000 евро годишно, а "не получава нито стотинка от държавния бюджет", жалват се от дружеството. Не получава, защото е търговско дружество, уточняват още от дружеството.

И още – в сметките на НДК сега имало 16 000 000 лева, а когато сегашното ръководство поело управлението, били 7 500 000 лева. Ако бяхме на загуба, нямаше да има увеличение на банковите сметки, казват от дружеството. "Нетният паричен поток от оперативна дейност за 2023 г. е бил отрицателен - минус 4 969 000 лв. За 2024 г. той е положителен - плюс 3 989 000 лв. Това е обрат от близо 9 милиона лева само за една финансова година. Тези данни не са твърдения на ръководството, а са одитирани цифри, публикувани в Търговския регистър и потвърдени с одиторско мнение", добавят още от дружеството.

В защита срещу счетоводната картинка, от НДК се оправдават и, че плащат пълни осигуровки за всичките си служители "при пазарни условия". Отделно, за заплатите на изпълнителния директор и членовете на директорския съвет, от НДК казват, че си има методика и ако тя е неподходяща, Министерството на културата трябва да отговори защо. "НДК е закупило два служебни хибридни автомобила Фолксваген, а не Порше, както министър Милошев внуши. Придобиването им е извършено законосъобразно, документирано и икономически обосновано", защитават се още от НДК, без да се съобщава цена и евентуално да се правят сравнения с други опции.

"НДК и Фестивалният и конгресен център Варна разполагат с рекордна заетост на залите и конгресните си пространства. Към настоящия момент значителна част от капацитета за 2027 година вече е резервиран, за 2028 година са налични ограничен брой свободни дати, а екипите активно работят по привличането и планирането на международни и национални събития за 2029 година. Това е най-ясният показател за доверието на организаторите, партньорите и културния сектор към бъдещето на двата комплекса", се подчертава в позицията.

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