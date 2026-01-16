Спорт:

Кой има имен ден днес, 16 януари 2026 г. Честито!

16 януари 2026, 05:55 часа 593 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 16 януари 2026 г. Честито!

На 16 януари2026 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Ромил, Ромила и производните им. Родно място на преподобни Ромил е бил град Бдин (Видин). Майка му била българка, а баща му – грък. При св. Когато пораснал бил постриган за монах с името Роман. Неговото безпрекословно послушание и благоговението му пред Бога, неговото мъдро смирение и любов към всички и най-вече към болните били известни на всички братя в търновската "Света Гора" и в местността "Устие", обитавани от множество монаси, та всички започнали да го наричат "Калороман" по гръцки или "Добрият Роман" по български.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да е свято името ти! Да се почита с уважение, както и делата и мислите ти! Бъди здрав, щастлив и много успешен, както в работата, така и в личния живот!

***

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

***

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock    

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес