16 януари 2026, 06:46 часа 193 прочитания 0 коментара
Седмица без ток и парно: В Белгород тепърва ще публикуват списък къде можеш да търсиш убежище

След като още в нощта на 8-ми срещу 9-ти януари, украински ракети и дронове извадиха де факто от строя Белгородската ТЕЦ и ТЕЦ "Луч", чак сега губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в официалния си канал в Телеграм, че "утре" (16 януари) щял да оповести списък с места, където хора, които нямат ток и парно, могат да отидат "да се стоплят, да изпият чаша горещ чай" и да заредят телефоните и мобилните си устройства.

"Оперативната обстановка в региона е сложна. Предвид студената зима и потенциални атаки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу съоръжения на енергийната инфраструктура, трябва да сме подготвени за всички сценарии", обясни Гладков. От публикацията му става ясно, че той е отишъл в едно от училищата в областта, което се готви като пункт.

Иначе преди тази публикация Гладков каза, че на областта са доставени 2500 генератора. След ударите преди седмица 550 000 души в областта останаха без ток и парно - няма точни данни за колко от тях това вече е променено.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
война Украйна Белгород ток Русия
