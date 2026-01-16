Лайфстайл:

Международното положение е такова, че сега е добър момент да почнем да пием

16 януари 2026
Международното положение е такова, че сега е добър момент да почнем да пием

Думите от заглавието са на европейския външен министър (Върховен представител по въпросите на външната политика) на ЕС Кая Калас. Тя ги е казала пред евродепутати, съобщава Politico, позовавайки се на два източника.

Калас е говорила, докато е била на среща с лидерите на политическите групи в Европейския парламент. И е казала, че макар самата тя да е въздържател, предвид случващото се по света може би е добре да се обърне към алкохола. По това време Калас е имала среща и заради аспирациите на американския президент Доналд Тръмп да подчини Гренландия.

Източник: Poitico

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
