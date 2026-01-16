Грипът продължава да настъпва

Продължава да расте броят на заболелите от грип в страната, предаде bTV. Заразените са най-активните - работещите и малките деца. Симптомите на грипа са обичайните - висока температура, втрисане, хрема, кашлица и болки в мускулите. Добрич е втората област, която въвежда грипна епидемия. Мярката влиза в сила от понеделник. Още: "Добър букет" от вируси и накрая пневмония: Вирусолог с важни съвети срещу грипа

Симптоми и лечение



При първи симптоми трябва да се изолираме, да се започне терапия, но не с антибиотик и след третия ден да се потърси лекарска помощ, съветват личните лекари.

В Добричка област случаите на грип и други респираторни заболявания вече са 207 на 10 000 души.

За сравнение, във Варна, която първа предприе мерки срещу болестта, регистрираните случаи са 239 на 10 000. Мерките при обявена епидемия включват спиране на свижданията в болниците, спиране на плановите имунизации и преминаване към дистанционно обучение.

На прага на обявяването на епидемия остават Бургас, Ямбол, Перник, Силистра и Хасково.

По данни на здравните власти най-често боледуват най-малките деца, които посещават ясла или детска градина.

