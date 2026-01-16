Над 100 дрона: Удар в блок в Русия, гори търговски център. В Украйна свалиха "Шахед", въоръжен с ракета (ВИДЕО)

Поредната серия среднощни атаки с дронове от украинска страна срещу обекти в Русия и в окупираните от руснаците украински земи доведе до удар с дрон в жилищна многоетажна сграда. Поразената сграда се намира в Рязан - губернаторът на Рязанска област Павел Малков обаче не съобщава нищо в официалния си канал в Телеграм, като всъщност до момента на публикуване на този материал Малков не е публикувал нищо в канала си в Телеграм от 14 януари насам. Съответно, засега няма данни за пострадали.

Атаката в Рязан изглежда е била пак срещу местната петролна рафинерия. Но един дрон се е разбил в една от високите жилищни сгради в жилищен комплекс "Откритие". Ударът е попаднал в близост до 18-тия етаж на сградата - ОЩЕ: Украйна порази обекти от енергийната инфраструктура, атакува и рафинерията в Казан (ВИДЕО)

Руското военно министерство съобщава за общо 106 свалени дрона над руска територия тази нощ. Най-много - 44, са свалени над Белгородска област. 22 са свалени над Рязанска област, 11 - над Ростовска, също толкова - над Воронежка.

Междувременно, във Владивосток избухна пожар в търговския център "Игнат". Спасени са хора, като един от тях е бил блокиран на балкон заради пожара. Не е ясна причината за избухването на пламъците - Още: Руска ПВО ракета уцели жилищна сграда в руския град Ростов: ВИДЕА показват какво стана

В Украйна, украинската армия е свалила далекобоен дрон клас "Шахед", който е бил оборудван с ракета "въздух-въздух" Р-60. Свалянето е станало с помощта на дрон-прехващач STING.