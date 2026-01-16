Любопитно:

От звезда в НБА до просешка тояга

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

В днешно време все повече хора по света се оплакват от психически проблеми. Не знам дали това е нормално, но със сигурност е очаквано. Поне за мен. Просто хората загубиха своята човечност и вече всеки е вглъбен в личните си проблеми и битки. Всеки е притиснат от сметки, провалени бракове, лошо здраве и какво ли още не. А това води до липса на комуникация с най-близките – тези, на които можеш да споделиш най-големите си тревоги, най-съкровените си мечти и най-големите си страхове.

Една от модерните „чуми“ е депресията. Напоследък все по-често ставаме свидетели на хора, които се борят с тази болест. Някои успяват да я преодолеят, а други не. Именно една такава история ще ви разкажем днес. История за звезда от Националната баскетболна асоциация, която падна в капана на депресията и дрогата, загуби милиони, а сега живее на улицата и едва оцелява.

Делонте Уест е звезда още от гимназията

Делонте Морис Уест е роден на 26 юли 1983 година във Вашингтон. Той израства в бедност, но въпреки това има една огромна страст – баскетбола. Именно спортът му помага да се откъсне от тежката действителност. Още като ученик той демонстрира своя талант, а специалистите му предричат бляскаво бъдеще. Делонте обаче се бори със сериозни психически проблеми, които го подтикват да посегне към наркотиците.

Делонте Уест

Въпреки това Уест е една от най-големите звезди на гимназията „Елинор Рузвелт“ в Мериленд, като успява да изведе школото до първото му участие на щатското първенство. Вестник „Вашингтон Поуст“ дори го определя като „Най-добрия играч“ през сезона, след като гардът записва впечатляващите 20,2 точки, 6,5 борби, 3,9 асистенции и 3,1 откраднати топки средно на мач.

Гардът е избран под номер 24 в драфтата на НБА

След като завършва гимназия Уест, който вече се е отърсил от своята зависимост към наркотиците, е приет в университета „Сейнт Джоузеф“ във Филаделфия. Делонте заформя страхотен тандем с Джамийр Нелсън и двамата помагат на отбора да завърши сезона с актив от 27 победи и 0 загуби и да го класират за „Елитната осмица“ - финалния етап на колежанското първенство, в който се срещат осемте най-добри отбора в САЩ.

Делонте Уест ЛеБрон Джеймс Бостън Селтикс Маями Хийт

Още след първата си година в колежа Делонте решава, че е време да премине на по-високо ниво и се записва в драфтата на НБА. Отборите в Лигата на извънземните вече са наясно с качествата на гарда и през лятото на 2004-та той е избран под номер 24 от един от най-великите клубове в историята – Бостън Селтикс.

Престоят в Бостън и преминаването в Кливланд

Първият му сезон в Лигата е белязан от контузии, но през 2005/06 Делонте успява да се утвърди като един от най-добрите млади гардове в НБА. След три сезона в Бостън обаче той е пратен в Сиатъл Суперсоникс. Уест остава в тима едва няколко месеца, след което реализира мечтан трансфер. Нашият герой преминава в Кливланд Кавълиърс. Там той става съотборник с ЛеБрон Джеймс.

Делонте Уест ЛеБрон Джеймс Кливлънд Кавълиърс

На 12 септември 2008 година Делонте подписва 3-годишен договор с Кавс на стойност 12,7 милиона долара. Той също така е повишен в титуляр – ще играе редом до Краля. В онзи момент всичко за Уест върви по мед и масло. Изглежда обаче не е точно така. Гардът започва да има нервни изблици, да се кара със съотборниците си и да се държи неадекватно. Ръководството на клуба решава да го прати на психолог, който след няколко сеанса обявява своята диагноза – биполярно разстройство. Самият баскетболист признава, че се бори с депресия, както и със стреса, породен от живота му на професионален спортист.

Уест се диагностициран с биполярно разстройство

Делонте Уест приема диагнозата сериозно и първоначално полага големи усилия, за да може да се контролира и това да не пречи на играта му. Той се представя на доста добро ниво по време на сезона, но тогава получава тежка новина – ЛеБрон Джеймс преминава в Маями Хийт. Кливланд губи своята суперзвезда, а оттам и статута си на един от водещите отбори в Лигата.

Делонте Уест

Лека-полека Делонте Уест започва да пропада. Той отново посяга към дрогата, а това е пагубно за всеки, който има и сериозни психически проблеми. През 2009-та гардът е арестуван в Кливлънд, след като по време на рутинна полицейска проверка е установено, че той кара своя мотор с три огнестрелни оръжия в себе си. Униформените откриват, че той носи пистолет „Берета“ на кръста, пистолет „Рюгер“ на глезена и пушка, която е прибрал в калъф за китара.

След инцидента Уест се признава за виновен по обвиненията в притежание на множество огнестрелни оръжия и е осъден на пробация, задължителни срещи с психолог, както и на 40 часа общественополезен труд. Някъде по това време кариерата на Делонте започва да се движи в низходяща линия. През 2010-та пък гардът се развежда с първата си съпруга.

Кариерата му тръгва надолу

Въпреки проблемите, Делонте се завръща в Бостън през сезон 2010/11. Той обаче не е същият баскетболист и човек. Уест вече е профукал голяма част от състоянието си. Той купува огромни къщи на родителите си, а също така помага на знайни и незнайни роднини, които имат финансови проблеми.

Делонте Уест Кливлънд Кавълиърс

Следва кратък престой в Далас Маверикс, както и още няколко отбора от долните лиги на САЩ и Китай. Уест обаче така и не съумява да излезе от дупката, в която се намира. През 2016-та той е сниман да проси по улиците на Темпъл Хилс, Мериленд, бос и облечен единствено в болничен халат. След това следите му се губят за няколко години.

Проблемите с полицията

През 2020-та обаче в интернет се появи клипче на Уест, на което се вижда, че той за пореден път е арестуван. Делонте е закопчан, докато се разхожда по магистрала във Вашингтон гол до кръста. Няколко месеца по-късно бившата звезда е забелязан да проси от собственика на Далас Маверикс Марк Кюбан. Милиардерът веднага прибира бившия си баскетболист и го вкарва в рехабилитация.

Делонте Уест Кливлънд Кавълиърс

Уест успява да се закрепи и дори си намира работа, но през 2022-ра отново е арестуван. Този път във Феърфакс, Вирджиния. Обвинението – Делонте е опитал да влезе в автомобил, който не му принадлежи. През 2024 година бившият баскетболист на няколко пъти е прибран в ареста. В един от случаите е бил толкова друсан, че полицаите е трябвало да използват „Наркан“ (б.а. - медикамент, който се прилага при свръхдоза).

Преди няколко месеца, през ноември 2025-та, Делонте Уест отново „попадна под светлините на прожекторите“ в САЩ. Той бе открит в неадекватно състояние във Феърфакс. Тогава полицията се принуди да го прибере за негова лична безопасност.

Делонте Уест изкара над 16 милиона долара от баскетбол, но в момента е бездомен

Така завършва и историята на Делонте Уест. История за огромен талант, за потенциал, за бъдеще. История за един човек, израснал в бедност, но спечелил повече от 16 милиона долара, правейки това, което най-много обича – да играе баскетбол. Но и история, която ни показва колко страшни могат да бъдат психичните проблеми.

Делонте Уест Кливлънд Кавълиърс

Затова, ако някой ден се почувствате зле, обадете се на свой близък, на семейството си. Споделете с тях своите грижи. Ако трябва, потърсете и професионална помощ. Защото историята на Делонте Уест ни учи точно на това – никой не трябва да подценява тези проблеми. Направи ли го – това ще го погуби!

Автор: Бойко Димитров

