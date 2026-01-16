Прессекретарката на Тръмп си изтърва нервите след въпрос за имиграционните служби и десетки убити от тях (ВИДЕО)

32-ма души умряха миналата година, 117 американски граждани бяха задържани от ICE (имиграционната служба на САЩ), а Рене Гуд беше застреляна в главата от агент на ICE. Как тогава ICE върши всичко коректно? Този въпрос, зададен от журналист на редовния брифинг на Белия дом изкара от кожата ѝ говорителката на Белия дом Каролайн Левит.

Левит изкара задаващия въпроса за "предубеден левичар", защото го попита какво е неговото мнение и той честно каза, че ICE използва сила неразумно. Последва тирада от прессекретаря на Белия дом, която размахваше пръст – репортерът не бил репортер, а "политикан" и изобщо не трябвало да идва да задава въпроси на пресконференция.

🚨SCANDAL: Caroline Leavitt brutally tore into a journalist who accused the Trump administration of mistakes by ICE



"You’re a left-wing hack. You’re not a reporter. You’re posing as a journalist. You shouldn’t even be sitting in that seat." pic.twitter.com/UUZcN7glDa — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026

Имиграционната политика на Доналд Тръмп и по-точно обещанията му бяха един от основните фактори да спечели втори мандат в Белия дом. Откакто го стори, той ударно вкара ICE в действие, отделно засили контрола по южната граница на САЩ.

