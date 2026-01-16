Войната в Украйна:

Прессекретарката на Тръмп си изтърва нервите след въпрос за имиграционните служби и десетки убити от тях (ВИДЕО)

16 януари 2026, 07:42 часа 529 прочитания 0 коментара
32-ма души умряха миналата година, 117 американски граждани бяха задържани от ICE (имиграционната служба на САЩ), а Рене Гуд беше застреляна в главата от агент на ICE. Как тогава ICE върши всичко коректно? Този въпрос, зададен от журналист на редовния брифинг на Белия дом изкара от кожата ѝ говорителката на Белия дом Каролайн Левит.

Левит изкара задаващия въпроса за "предубеден левичар", защото го попита какво е неговото мнение и той честно каза, че ICE използва сила неразумно. Последва тирада от прессекретаря на Белия дом, която размахваше пръст – репортерът не бил репортер, а "политикан" и изобщо не трябвало да идва да задава въпроси на пресконференция.

Имиграционната политика на Доналд Тръмп и по-точно обещанията му бяха един от основните фактори да спечели втори мандат в Белия дом. Откакто го стори, той ударно вкара ICE в действие, отделно засили контрола по южната граница на САЩ.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ мигранти имиграционна служба
