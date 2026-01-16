Спорт:

16 януари 2026, 06:18 часа 653 прочитания 0 коментара
Пожар в столичния квартал "Свобода", има жертви

Пожар е избухнал в столичния квартал "Свобода". Има жертви, съобщи Нова телевизия. Жертвите са майка и двете й дъщери. Един човек е настанен в болница с изгаряния. Огънят е избухнал около 3 часа тази нощ. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Започнала е евакуация на живеещите, но заради сериозно обгазяване на стълбището евакуацията е била прекратена.

Пожарът е овладян, но вкипите на място продължават работа.

ОЩЕ: Пожар в склад за текстил в Троян

Други инциденти

Вчера голям пожар горя в гараж за строителни материали на столичния бул. "Г. М. Димитров" и Симеоновско шосе, близо до кв. "Студентски град". Огънят е засегнал две коли, но няма пострадали хора. ОЩЕ: Голям пожар в София, горят строителни материали (СНИМКИ)

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пожарна Свобода жертви пожар
