Кой има имен ден днес, 17 декември 2025 г. Честито!

На 17 декември 2025 г. своя имен ден отбелязват хората с името Даниил, Даниел, Даниела, Анани, Ананий и производните им. Даниил - четвъртият от “големите” пророци, произхождал от царски род и още като юноша бил отведен във Вавилон заедно с другите пленени иудеи. Даниил изтълкувал на Навуходоносор неговите забележителни сънища; неведнъж се удостоил от Бога с видения, в които му били открити най-важни и забележителни събития. При възкачването на Дария на престола той бил назначен за един от тримата управители на империята и по чудесен начин бил спасен от лъвовете, в чиято яма бил хвърлен за своята привързаност към вярата на отците.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив, непоколебим и непобедим! Нека името ти носи късмет, успехи и истинска любов! Весело празнуване!

***

Честит празник! Нека този ден бъде честит и специален, както ти си неповторим за своите близки и приятели! Нека името ти бъде споменавано с добро и да си известен с добрите си постъпки!

***

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

