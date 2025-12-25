Кой има имен ден днес, 25 декември 2025 г. Честито!

Спорт:

На 25 декември 2025 г. имен ден  имен ден празнуват всички, които носят името Емил, Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор и производните им. На този денпразнуваме Рождество Христово – Коледа, също позната като Божик или Божич. Това е един от най-големите църковни празници в християнския свят. Празникът започва в първите часове на 25 декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос. 

Пожелания

Честит имен ден! Нека името ти и твоят закрилник бдят над теб и делата ти във всеки един момент. Да е свят животът ти, както е свято и името ти! Здраве, щастие и успехи да изпълнят живота  ти!

***

Честит имен ден! Нека дните ти бъдат изпълнени с истина, светлина и красота! Всяко нещо, до което се докоснеш да бъде изпълнено със смисъл, а в душата ти да царят мир и любов!

***

Честит празник! Бъди здрава, честита, весела, енергична и винаги усмихната! Нека дните ти бъдат изпълнени с блясък и неповторимост, а всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

