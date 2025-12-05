Кой има имен ден днес, 5 декември 2025 г. Честито!

На 5 декември 2025 г. имен ден имат всички хора, които носят името Венцислав, Венцислава, Владислав, Владислава, Десислав, Десислава, Сабина, Сава, Савка, Савчо, Светослав, Светослава, Слав, Слава, Славей, Славейка, Славейко, Слави, Славка, Славчо, Станислав, Станислава, Съби, Събина. На този ден църквата почита Св. Сава Освещени. Свети Сава, основателят на много манастири в Палестина и на знаменитата лавра, известна под неговото име. Починал тихо в пещерата си на 94-годишна възраст в 533 година.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди честит, щастлив и благословен. Нека светлината на този празник освети живота ти! Бъди винаги заобиколен от хората, които цениш и обичаш!

***

Честит празник! Нека този ден бъде неповторим за теб! Да се сбъднат всички пожелания, които са изказани от сърце. Весело празнуване!

***

Нека твоят празник засияе така силно, че да освети нощта като ден! Всяко пожелание да се превърне в заповед за изпълнение от Съдбата и да те дари с щастлив и честит живот! Наздраве!

***

Нека твоят имен ден бъде повод да се събереш с най-добрите си и верни приятели. Да прекарате незабравими часове заедно, да се сбъднат мечтите ти, да имаш толкова много, че да раздаваш щедро любов и вярност! Весело празнуване!

Снимки: iStock