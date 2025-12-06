Кой има имен ден днес, 6 декември 2025 г. Честито!

На 6 декември 2025 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Николай, Николина, Нина, Никола, Никол, Николинка, Кольо, Николета, Колю, Ненка, Ненко и производните им. На този ден почитаме отбелязваме деня на Св. Никола (Свети Николай Мирликийски Чудотворец). Св. Николай Мирликийски е един от най-почитаните светци в България и в целия християнски свят. Той е покровител на моретата, моряците и рибарите. Затова по традиция на трапезата на Никулден трябва да има риба, най-често шаран.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека Св. Никола те пази и закриля! Да има здраве в живота ти и сили, за да сбъднеш най-смелите си желания! Празнувай в компанията на хора, за които си сигурен, че те обичат и уважават!

***

Честит празник! Да имаш най-веселия празник! Да си заобиколен от любов, щастие и вярност! Всяко пожелание да е закон за Съдбата и да се сбъдне в най-подходящия момент за теб!

***

Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

***

Нека твоят празник бъде незабравимо преживяване, както и ти си неповторим човек за твоите близки и приятели! Да се къпеш в щастие, пари и признание! Всяка крачка да те води към успех и благоденствие! Весело празнуване!

