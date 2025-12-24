Край на сагата: bTV се освободи от Мария Цънцарова часове преди Коледа

"Считано от днес, 23 декември, bTV Media Group и Мария Цънцарова взеха решение да прекратят трудовите си правоотношения. bTV благодари на Мария Цънцарова за нейния принос през годините и ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания".

С това кратко прессъобщение от медийната група сложиха край на взаимоотношенията си с бившата водеща на сутрешния блок на телевизията, въпреки обществения натиск и протестите на гилдията срещу bTV. Припомняме, че за кратко време се състояха два протеста на колеги журналисти, а в телевизията се заговори за оставки и разпад на част от екипите. До този момент единственото смело заявено публично оттегляне от bTV е на репортера на "120 минути" Стоян Георгиев.

Самата медия в позициите си на няколко пъти сменяше фактите, довели до раздялата с журналистката - от тезата, че Цънцарова сама е поискала да си тръгне, до преки обвинения в политическо пристрастие и нарушаване на стандартите на медйината група, без да стана ясно кои точно са те, но от bTV ясно казаха: "Няма да се съобразяваме". Това предизвика още мнения на журналисти, които отбезялаха: "За "bTV - Ново начало" хем Цънцарова нарушавала стандартите, хем й предлагали ново предаване в праймтайма".

Впоследствие обществените реакции заляха публичното пространство и доведоха до гняв в мрежите: "За bTV огромните протести са "политическа кампания". Не ви ли е неудобно от това падение?".

А медийният скандал достигна и до европейските медии, като в своя материал "Политико" отчете: Критичният глас към политиците бе заглушен от ефира.

