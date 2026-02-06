КТ "Подкрепа" против пенсионните мултифондове: Рискът ще е за вас, печалбата - за тях

КТ "Подкрепа" се обяви против пенсионната реформа в частта й със създаването на подфондове с различни нива на риск при инвестициите.

Според синдиката хората всъщност няма да имат избор, а при рисковите инвестиции рискът ще бъде за осигурените лица, а доходността - за хората, които управляват парите.

Димитър Манолов, президент на конфедерацията, заяви, че КТ "Подкрепа" е единствената организация, която критикува системата на частните пенсионни фондове още от самото начало на нейното възникване, защото тя е противоестествена.

Според него допълнителното задължително пенсионно осигуряване е заченато в грях и е мъртвородено.

Проблемът с рисковите инвестиции

"Има от нашия сектор организации, които са "за", които са акционери в частни пенсионни фондове. Аз съм убеден, че частните пенсионни фондове имат сериозни привърженици, това е най-меката дума, сред повечето от политическите сили. Винаги, когато тази тема се е обсъждала, там са присъствали началниците на пенсионните фондове, като са следили как техните "привърженици" се държат там и как гласуват. Особено пък една политическа сила, която мина през различни мимикрии за 20-годишен период, няма да я назова, където връзката е съвсем пряка", заяви Манолов.

По думите му частните пенсионни компании ще продължат "да си пълнят гушите" за сметка на осигурените лица.

"Ключовият израз в новата постановка е "рискови инвестиции". Но всички икономисти знаят, че рискът и доходността би трябвало да са свързани. Докато тук рискът е за осигурените лица, а доходността е за тези, които управляват парите", категоричен е той.

Източник: БГНЕС

"Никой нищо няма да избере"

Според Манолов на практика няма да се стигне до избор от страна на осигурените лица.

"80% от осигурените лица, които участват в това насила, задължително, не са избрали сами фонда, в който да участват, те са били служебно разпределени, защото нищо не разбират от тази работа. Те не са възползват от правото си да изберат фонд и да се преместят, ако искат. Някои от начините, по които се случват тези прехвърляния, са описани в Наказателния кодекс", уточни той.

Манолов смята, че когато ще трябва да се избират инвестиционни възможности, за което се изискват съвсем специализирани познания, "процентът от хората, които няма да се възползват от това да изберат някаква формула, в която да участват, ще бъде над 80%".

"Всичко това щеше да има смисъл, ако беше доброволно и осигурените лица си вземаха решение за това. За да беше честно това нещо, трябваше нещата да са обърнати - който иска да участва в частен пенсионен фонд, да го направи, а не както сега - вкарваме ги там, ако иска, нека да излезе", подчерта той пред БНР.

Според Манолов "огромната такса, която се удържа от всяка вноска на осигурените лица, е незаконна, защото срещу тази такса осигуреното лице не получава никаква услуга".

С позицията си той не цали закриване на настоящата система, но настоява за ефективни реформи.

"Защото то вече работи 20 години, но аз искам то да работи в полза на осигурените лица. Не съм съгласен частните пенсионни фондове да са разпределили помежду си 4 или 5 млрд. лева от тези такси, за които говорихме", заяви Манолов.

Синдикът е на мнение, че за да има светлина върху дейността им, хората, които оперират с публичен ресурс, трябва да обявят доходите си, за да няма спекулации по темата.