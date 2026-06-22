МОСВ: Язовирите в страната са запълнени на 80% от обема си

Към днешна дата комплексните и значими язовири са запълнени с 5254,3 млн. куб. м вода, което представлява 80,39% от общия им обем. Това съобщи Министерството на околната среда и водите на официалната си интернет страница. Екоминистерството управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

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С над 90% запълване са „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Карагьол“, „Домлян“, „Пчелина“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Пчелина“ и „Панчарево“.

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Заради високите нива на водата в язовирите МОСВ е уведомило дружествата, които ги стопанисват, за необходимостта от предприемане на своевременни действия за осигуряване на свободен обем. Ведомството напомня и на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г., както и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

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От МОСВ съобщиха и за възможно покачване на реките вследствие на очакваните валежи днес и през следващите дни.