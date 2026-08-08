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ГЕРБ за падналия дрон в България: Важно е да знаем има ли риск от повторение

08 август 2026, 18:00 часа 1703 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ за падналия дрон в България: Важно е да знаем има ли риск от повторение

Сигурността на България не е тема за партийна пропаганда.

Инцидентът с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край село Кардам, обаче изисква бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства.

Това заявяват от политическа партия ГЕРБ на официалната си Фейсбук страница. 

Междувременно стана ясно, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя". 

Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, посочиха от министерството и добавиха, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

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"Българските граждани трябва да получат ясен отговор какъв е дронът, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случаен инцидент или за съзнателно действие срещу територията на държава – член на НАТО.

Особено важно е да знаем дали съществува риск от повторение и какви конкретни мерки са предприети, така че България да може своевременно да открива, проследява и неутрализира подобни заплахи.

Случилото се още веднъж показва необходимостта от изграждането на обща европейска и съюзническа система за защита срещу дронове по целия Източен фланг – от Балтийско до Черно море, с интегрирано наблюдение, обмен на информация и координирана реакция.

В момент на повишени рискове България трябва да действа спокойно, професионално и заедно със своите съюзници. Националната сигурност изисква факти, способности и единство, а не политически спекулации, категорични са от ГЕРБ.", се казва още в съобщението.

 

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Георги Петров
Георги Петров Редактор
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