Най-важните новини за деня, 8 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 август.

ДРОН НАХЛУ В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО, НЕ Е БИЛ ЗАСЕЧЕН

Дрон е нахлул в българското въздушно пространство. За това съобщи премиерът Румен Радев

В публичното пространство се появи информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Това възмути синдикатите.

РАЗГОВОР НА ПУТИН С МЪРТЪВ КОМАНДИР ПОДСКАЗА ПЛАНОВЕТЕ НА РУСИЯ ЗА ДОНБАС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кремъл не се отказва от максималистичните си цели в Украйна, включително пълното превземане на Донецка област, дори когато икономиката се разпада и напредъкът на фронта от страна на руската армия е незначителен. Диктаторът Владимир Путин е провел телефонен разговор на 6 август с командира на дивизия от въздушнодесантните войски, което индикира, че руските сили дават приоритет на настъпленията в посоките Покровск и Добропиля, с цел да обкръжат украинския „крепостен пояс“ от югозапад.

АДВОКАТЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО НА УБИТИЯ ГЕОРГИ ИСКА ГОРНАТА ГРАНИЦА НА НАКАЗАНИЕТО ДА СЕ ВДИГНЕ: ТАКЪВ САДИЗЪМ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ, 12 ГОДИНИ ЗАТВОР СА МАЛКО

Заради зачестилите случаи на подобна агресия, горната граница на наказанието, предвидено от закона, трябва да се вдигне. Това заяви адвокат Димитър Марковски в качеството си на адвокат на семейството на убития 37-годишен Георги Кузев в Пловдив.

НА ФОНА НА НЕЗАСЕЧЕНИЯ ДРОН: ОТ КРАЯ НА ЮЛИ БЪЛГАРИЯ Е ЗАСИЛИЛА ОХРАНАТА НА ВЪЗДУШНОТО СИ ПРОСТРАНСТВО

Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви на българска територия. На този фон управляващите увериха, че България е засилила мерките за охрана на въздушното си пространство.

ОПИТЪТ НА ДАЛЕЧНА СТРАНА ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА: НАРКОКАРТЕЛИТЕ СЕ УЧАТ КАК ДА ВОЮВАТ

Колумбийските наркокартели са решени да овладеят украинската технология за безпилотни летателни апарати и за тази цел изпращат свои хора като доброволци в украинските отбранителни сили. Financial Times отчита, че през изминалата година многократно се появяваше информация, че престъпни групи от Колумбия се опитват да изпратят свои бойци, за да придобият съвременни познания от Украйна в областта на воденето на война с дронове, а след завръщането си да използват тези умения срещу собствената си армия.

УКРАЙНА: ЗАПЛАХИТЕ И ПАРИТЕ, КОИТО ДОВЕДОХА ДО МАЙДАНА И ВОЙНАТА (ВИДЕО)

Среща на върха на "Източно партньорство" в литовската столица Вилнюс на 28 и 29 ноември 2013 година е една от най-важните отправни точки, довели до последвалия Майдан в Украйна и сегашната неспираща жестока война с Русия. Повече за нея разкри в интервю за TVP World Далия Грибаускайте, президент на Литва в периода 2009-2019 година.