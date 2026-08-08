Дрон-примамка "Майя", широко използван от украинските сили, е падналият дрон у нас

Във връзка с падналия тази сутрин дрон в района на бившия граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Кардам" от пресцентъра на Министерството на отбраната съобщиха, че според първоначален анализ на останките най-вероятно се касае за дрон-примамка "Майя".

Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, посочиха от министерството и добавиха, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

На 100 м навътре в българската граница

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Дрон навлезе във въздушното ни пространство и се взриви на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Инцидентът е станал в 8:10 ч. тази сутрин, обяви на брифинг премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Премиерът поясни, че това се е случило на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод.

На фона на незасечения дрон: От края на юли България е засилила охраната на въздушното си пространство

Дрон нахлу в българското въздушно пространство, не е бил засечен