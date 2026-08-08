На фона на незасечения дрон: От края на юли България е засилила охраната на въздушното си пространство

Дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви на българска територия. На този фон управляващите увериха, че България е засилила мерките за охрана на въздушното си пространство.

До 31 юли въздушното ни пространство се е охранявало по традиционната схема със самолетите МиГ-29 и зенитноракетните комплекси.

"От 9:00 ч. на 31 юли, в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюденията върху въздушното пространство, както и охраната, чрез разполагането на допълнителни сили и средства." Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг в Министерския съвет след заседание на Съвета по сигурността.

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Преди него премиерът Румен Радев обяви, че тази сутрин е имало инцидент с нахлуване на дрон в българското въздушно пространство.

По думите на министър Стоянов охраната на въздушното ни пространство от края на юли е засилена със зенитно-ракетни комплекси, вертолети "Кугър" и самолети СУ-25. Разположени са и допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове, каза още министърът, цитиран от БТА.

Той увери, че дежурствата продължават.

"В резултат на свалените три дрона от типа „Шахед“ от ВВС на Румъния през изминалите седмици, българското Министерство на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, както и пребазира сили и средства за борба с ниско летящи въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, засилваме наблюдението, а след този инцидент ще пребазираме и сили и средства на Гранична полиция за откриване и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. Засилено е наблюдението и охраната на стратегическите обекти", написа малко по-късно Радев в социалните мрежи.

"Този инцидент показва и значението на годините забавяне на доставката на модерни цифрови трикоординатни радари за Българската армия и Министерството на отбраната прави всички възможно да ускори придобиването им", допълни Радев.

Нахлулият дрон

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"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни премиерът Радев.

По думите му дронът не е бил засечен нито от българските, нито от румънските сили. Вероятно това се дължи на малките му размери.

Дронът е паднал в слънчогледова нива на българска територия в близост до граничния пункт в Кардам. В момента екипи на Министерство на вътрешните работи обследват района. Тепърва ще се изяснява дали става въпрос за цивилен или военен дрон. Наблизо се намира и газокомпресорна станция – Кардам.