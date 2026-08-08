Цени с над 10 на сто отклонение от "справедливата стойност" ще се наблюдават от министерството

Цени на определени основни потребителски стоки, които се отклоняват с повече от 10 на сто от т.нар. „справедлива стойност“, ще подлежат на наблюдение съгласно проект на методика на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, публикуван за обществено обсъждане вчера. Самото превишаване на този праг няма да представлява нарушение, а основание за анализ и проверка. Разработването на такава методика залегна след приемането на промени в Закона за защита на потребителите през юни, предава БТА.

Два компонента изчисляват справедливата стойност

Под „справедлива стойност“ проектът разбира пазарно обоснован референтен праг, спрямо който ще се оценяват наблюдаваните цени. Той ще се изчислява чрез съчетаване на два компонента – локална себестойност и европейски ценови паритет. Този подход съчетава особеностите на българския пазар с информация за ценовите равнища в други държави-членки на Европейския съюз, като осигурява баланс между националните икономически условия и европейската пазарна среда.

Методиката ще се прилага за търговци на дребно с оборот над 25 млн. евро за предходната финансова година. В обхвата ѝ могат да попаднат хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарства, като конкретните продукти ще се определят със заповед на министъра на икономиката.

Медианна стойност

За всяка продуктова категория търговецът ще определя конкретен артикул от най-ниския ценови сегмент, който ще служи като база за сравнение със „справедливата стойност“. Предвижда се публично да се показват тази стойност, цената на избрания продукт и медианната цена на останалите продукти в същата категория. Използването на медианна, а не на средноаритметична стойност, предотвратява изкривяване на резултатите вследствие на единични продукти с необичайно високи цени и осигурява по-реалистична оценка на пазарното състояние, пише в проектодокументите.

При изчисляването на местния компонент ще се използват официалните данни за цените на едро в България, като върху тях се прилага динамичен коригиращ фактор, отчитащ разликата между борсовите и реалните доставни цени на големите търговци. В сметката ще влизат още оперативни разходи, допустими фири и брак и целеви оперативен марж. По този начин методиката отчита реалните икономически разходи по предлагането на стоките, като едновременно гарантира възможност за нормална стопанска възвръщаемост на търговците.

Европейският компонент ще се основава на сравнение с референтна група държави-членки на ЕС, подбрани според нивото на доходите, географската близост и сходния икономически профил. При изчисленията ще се отчитат различията в ДДС и индексът на ценовите равнища.

В проектодокументите изрично се посочва, че методиката не въвежда административно определяне или регулиране на цените и не задължава търговците да продават на определена стойност. Тя ще служи като ориентир за сравнение, наблюдение и проверки.

Основната цел е да подпомогне провеждането на ефективна държавна политика за защита на потребителите чрез осигуряване на прозрачност и предвидимост при формирането на цените на основни хранителни продукти, създаване на ефективен механизъм за наблюдение и анализ на ценовите процеси и повишаване на информираността на потребителите посредством предоставяне на достъпна, актуална и сравнима ценова информация. Особено значение такива механизми придобиват в периода след въвеждането на еврото като официална парична единица в България, се посочва още в проектодокументите.