Най-важните новини за деня: 14 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 юни 2026 г.

КОЙ ПРЕЧИ НА МОНЕТАТА ОТ 2 ЕВРО ЗА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА: ОТГОВОР ЗА ПРОЦЕДУРАТА

"Ние сме в една процедура - не смятам, че това трябва да бъде коментирано, тъй като може да повлияе на решението на други държави". Това заяви Любомир Каримански, член на УС на БНБ. Коментарът му е заради възражение на неясно коя държава от еврозоната за наша възпоменателна монета от 2 евро с българската азбука. Монетата е част от Монетната програма на БНБ. Възражението е с настояване азбуката ни да бъде изписана като кирилица. Каримански не отговори дали възражението идва от Гърция, както се спекулира в информационното пространство - и обясни каква е ситуацията.

"НЯМА СЕКТОР, В КОЙТО ДА НЯМА БЕЗСРАМНИ ЗАПЛАТИ": РОСЕН ХРИСТОВ ГОВОРИ, ЗАПЛАТАТА МУ НЕ БИЛА ТАКАВА. ХВАЛБА И ЗА "БОТАШ"

Сумата не е голяма, не бива да сме на държавна хранилка, както каза Асен Василев – може би по негово време е било така. Това заяви бившият енергиен министър Росен Христов по въпроса със своето възнаграждение, който сега застана начело на ДКК – той увери, че изобщо не гледал заплатата като основание да поеме поста, защото печелел много повече в частния сектор. Припомняме, че заплатата беше обявена публично – 1770 евро. А Христов обобщи връщането си във властта с желание да се помага.

РАЗПАДА ЛИ СЕ ДПС: "СКОРО ЩЕ СЕ ДОНАМЕСТЯТ И МОДЕЛЪТ ЩЕ СТАНЕ ПЕЕВСКИ-БОРИСОВ-РАДЕВ"

"При положение, че имат такова мнозинство, "Прогресивна България" имат напълно развързани ръце да надминат по корупция и тия, които сега смятаме за корумпирани. Защо да рушат модела, като той така добре им пасва и могат да го използват?". Това коментира пред БНР пиар експертът Весислава Танчева - част от гражданско сдружение "БОЕЦ".

БОРИСОВ ЗА ВОЕННАТА ПОМОЩ: БЪЛГАРИЯ НЕ Е ДАРЯВАЛА, БЪЛГАРИЯ ПРОДАВАШЕ ОРЪЖИЯ НА УКРАЙНА (ВИДЕО)

„Радев е прав. Асен Василев ни качи на шейната. Ние в сглобката, а след това и в другото правителство, обградени от леви партии, също теглехме дългове. Но Василев теглеше по 500 милиона. Сега имаме огромна възможност да атакуваме Радев за тези дългове, но не е справедливо”. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Шумен по повод предстоящото теглене на нов държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро. Той припомни, че три пъти е бил премиер и винаги е носил отговорност. „Ние, като системна партия, считаме, че трябва да се върне доброто възпитание на 100-те дни толеранс, което го имаше едно време”, каза Борисов.

"БЛЪФИРА - И ЗА МЕСТЕНЕТО НА АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ, И ЗА СПИРАНЕТО НА ОРЪЖИЕТО ЗА УКРАЙНА": НЕЙНСКИ ЗА ЛЪЖИТЕ НА РАДЕВ

"Ние не даваме, а продаваме на Украйна - безвъзмездната помощ минава през европейски фондове и България получи за старото си оръжие над 200 млн. евро. Не очаквам и да спрем да изнасяме, защото в момента военните заводи продължават да произвеждат и изнасят. Както и не очаквам военните самолети (на САЩ) да бъдат преместени от София." Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски пред bTV.

ПО 65 МЛРД. РУБЛИ ДНЕВНО ЗА ВОЙНА: ПУТИН ЗВУЧИ ВСЕ ПОВЕЧЕ КАТО ПАЦИЕНТ ЗА ЧЕТВЪРТИ КИЛОМЕТЪР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Военните разходи на Русия през първото тримесечие на 2026 г. достигнаха рекордните 5,9 трилиона рубли, въпреки съкращенията на бюджета – което значи, че Путинова Русия харчи за безумната си война в Украйна по 65 млрд. рубли на ден. Това представлява две трети от всички приходи в хазната за тримесечието. Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за изследвания на международната сигурност, изчисли данните на база официална информация от руското финансово министерство.

БИОЛАБОРТОРИИ С ПАРИ ОТ САЩ В УКРАЙНА: КОНТЕКСТЪТ ЗАД ПОРЕДНОТО ВНУШЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА АНС

Една от "любимките" на американския президент Доналд Тръмп - все още настоящият директор на Агенцията за национална сигурност (АНС) Тулси Габарад - разсекрети пакет от документи, поднесени като доказателство за скрита мрежа от лаборатории с около 120 обекта в 30 държави, 40 от които в Украйна. Тази мрежа е финансирана от САЩ с близо 200 млн. долара от 2005 г. насам.

УКРАЙНА УДАРИ "ПАЗАЧ" НА РУСКИЯ СЕНЧЕСТ ФЛОТ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ "АРЕСТУВА" САМА РУСКИ ТАНКЕР ЗА ПРЪВ ПЪТ

Обединеното кралство задържа за първи път танкер, принадлежащ на така наречения сенчест флот на Русия. Официално съобщение за това има на сайта на британското правителство. Заповедта е дадена лично от британския премиер Киър Стармър. Плавателният съд от руския сенчест флот е бил спрян при опит да премине през Ламанша.

БЕЗ НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ КИТАЙ ПРЕВЗЕМА РУСИЯ: СИ ДЗИНПИН НЯМА НУЖДА ДОРИ ДА Я АНЕКСИРА

Колкото по-дълго трае войната срещу Украйна, толкова по-зависима става Русия от Китай. Владимир Путин, който заповяда нахлуване в Украйна под лозунга за възстановяване на имперското величие на Русия, в крайна сметка се очертава да остане в историята като политикът, превърнал Русия в икономически васал на Китай. Това е заключението на Дейвид Кириченко, научен сътрудник в британския мозъчен тръст Henry Jackson Society, който публикува статия за The Hill със заглавие "Путин искаше империя - вместо това той стана васал на Китай".

ТРЪМП РАЗМАХА ПРЪСТ НА НЕТАНЯХУ: УДАРЪТ СРЕЩУ БЕЙРУТ НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧВА, НЕКА НЕ ПРОВАЛЯМЕ МИРА (ВИДЕО)

"Тазсутрешният удар срещу Бейрут не трябваше да се случи, особено в специален ден, когато сме толкова близо до споразумение за мир с Иран. Израел има право да се защитава, но атаката, на която той отговаряше, беше много малка и безсмислена, никой не беше наранен, ранен или убит, и не трябваше да нарушава този важен процес". Това написа в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

САЩ МАЧКА, НО САМО НА ТЕРЕНА: ТОВА ЛИ Е НАЙ-ЛОШО ОРГАНИЗИРАНОТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО? | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

САЩ стартира ударно участието си на домашния Мондиал 2026, но не такива са впечатленията от организацията на турнира в Северна Америка. Тази тема залегна в епизод 4 на ексклузивното издание на "Точно попадение", посветено на Световното първенство по футбол 2026. Спортните журналисти на Actualno.com и Sportlive.bg Иво Вецев, Джем Юмеров, Николай Илиев и Янко Станчев се обединиха около мнението, че Щатите са може би най-слабият домакин на световно първенство през новия век.