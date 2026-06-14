Тръмп размаха пръст на Нетаняху: Ударът срещу Бейрут не трябваше да се случва, нека не проваляме мира (ВИДЕО)

"Тазсутрешният удар срещу Бейрут не трябваше да се случи, особено в специален ден, когато сме толкова близо до споразумение за мир с Иран. Израел има право да се защитава, но атаката, на която той отговаряше, беше много малка и безсмислена, никой не беше наранен, ранен или убит, и не трябваше да нарушава този важен процес". Това написа в собствената си социална мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

Trump:



This morning's attack on Beirut should not have happened, particularly on a special day when we are so close to a Peace Deal with Iran.



Israel has the right to defend itself, but the attack it was responding to was very small and meaningless, nobody was hurt, injured,… pic.twitter.com/Ee9ZWL4bti — Clash Report (@clashreport) June 14, 2026

"Не трябва да има повече атаки от Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има повече атаки от която и да е друга страна, включително Хизбула, срещу Израел. Това може да бъде началото на дълъг и прекрасен мир — нека не го провалим", призова Тръмп.

"Говорим с Иран от позицията на силата"

Същевременно американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че споразумението ще гарантира, че Техеран няма да се сдобие с ядрено оръжие. "Документът казва, че Иран никога няма да има ядрено оръжие, няма да търси такова, няма да купи такова, няма да има такова", заяви той пред CBS News. В отговор, журналистката Маргарет Бренан му отвърна, че Съвместният всеобхватен план за действие гарантираше именно това.

Pete Hegseth: The document says Iran will never have a nuclear weapon, won't seek one, won't buy one, won't have one.



Margaret Brennan: JCPOA said that too.pic.twitter.com/w3702uUjxW — Clash Report (@clashreport) June 14, 2026

"Обама се молеше на Иран, а ние ги бомбардирахме. Това е основната разлика - ние го правим от позицията на силата. Президентът Тръмп поведе военна сила и тя ще остане колкото е необходимо. Ние ще премахнем блокадата от Ормузкия проток, но, ако се наложи, ще я върнем отново във всеки един момент и те не могат да направят нищо, за да предотвратят това", каза Хегсет.

Какво предвиждаше иранската ядрена сделка?

Припомняме, че планът, известен още като иранската ядрена сделка, е знаково многостранно споразумение, сключено през 2015 г. между Иран и P5+1 (САЩ, Обединеното кралство, Франция, Русия и Китай, плюс Германия) и Европейския съюз. Той е предназначен значително да ограничи ядрената програма на Иран в замяна на широкомащабно облекчаване на икономическите санкции.

Техеран се съгласи да ограничи възможностите си за обогатяване на уран, да модифицира съоръженията си за тежка вода и да позволи строги инспекции от Международната агенция за атомна енергия, за да гарантира, че програмата остава строго мирна. В замяна ООН, ЕС и Съединените щати се съгласиха да отменят или отменят икономическите санкции, свързани с ядрената програма, което позволи на Иран да получи достъп до замразени средства и да се върне на световните петролни и търговски пазари.