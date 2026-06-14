Украйна удари "пазач" на руския сенчест флот и Великобритания "арестува" сама руски танкер за пръв път

Обединеното кралство задържа за първи път танкер, принадлежащ на така наречения сенчест флот на Русия. Официално съобщение за това има на сайта на британското правителство. Заповедта е дадена лично от британския премиер Киър Стармър. Плавателният съд от руския сенчест флот е бил спрян при опит да премине през Ламанша.

Досега корабите на руския сенчест флот минаваха през Ламаншна с ескорт от руската военна корвета "Бойкий". Само че наскоро Украйна я порази и то насред руската военна база в Кронщат, при една от двете големи атаки срещу руски обекти в Санкт Петербург и Ленинградска област, докато течеше Международният икономически форум в Санкт Петербург. А анализи на данни и кадри от открити източници сочат, че "Бойкий" едва ли ще може да бъде поправен - Още: Гори руски ракетоносец: Украйна удари военна база в Кронщад (ВИДЕО)

Британската операция

Съгласно официалното съобщение на британското правителство, кралски морски командоси и Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания са се качили на борда на кораба в Ламаншна. Корабът вече е задържан, разследването продължава.

"В първата по рода си операция, ръководена от Обединеното кралство, кралски морски командоси и специално обучени служители на реда от Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство се качиха на борда на корабат SMYRTOS, въпреки сериозните усилия на Русия да избегне санкциите и да продължи да подхранва варварската си война с Украйна. Военната операция, която продължи 6 часа, беше подкрепена от самолети от Морската въздушна група (Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat), самолет P-8 на Кралските военновъздушни сили, както и HMS SUTHERLAND и HMS LEDBURY. Принудителните действия срещу този кораб в териториалните води на Обединеното кралство бяха извършени в съответствие с вътрешното и международното право. SMYRTOS ще бъде временно преместен на котвена стоянка край южното крайбрежие на Англия и ще бъде наблюдаван, за да няма екологични проблеми или такива с безопасността".

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"Тази операция нанася пореден удар на Русия и напомня на тези, които подхранват войната на Путин в Украйна, че не могат да се скрият", коментира британският премиер Киър Стармър.

"Отговорен за превоза на 75% от санкционирания петрол на Русия, сенчестият флот от над 700 кораба осигурява критична жизненоважна линия за Кремъл, генерирайки пари, с които се правят и доставят ракети и дронове, насочени към невинни цивилни в Украйна. Обединеното кралство е лидер в борбата със сенчестия флот, като вече е санкционирало над 500 кораба. И тези санкции работят, приходите на Русия от петрол и газ са спаднали с 24% на годишна база през 2025 година", пише още в официалното съобщение от Лондон.

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Междувременно в САЩ изтребител F/A-18 Hornet катастрофира и предизвика горски пожар. Това е станало в щата Вашингтон.

A U.S. F/A-18 Hornet fighter jet has crashed in Washington state, sparking a wildfire



The pilot successfully ejected and was taken to a hospital. The cause of the crash is under investigation. pic.twitter.com/rQHEkN0RRk — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026