Кой пречи на монетата от 2 евро за българската азбука: Отговор за процедурата

"Ние сме в една процедура - не смятам, че това трябва да бъде коментирано, тъй като може да повлияе на решението на други държави". Това заяви Любомир Каримански, член на УС на БНБ. Коментарът му е заради възражение на неясно коя държава от еврозоната за наша възпоменателна монета от 2 евро с българската азбука. Монетата е част от Монетната програма на БНБ. Възражението е с настояване азбуката ни да бъде изписана като кирилица. Каримански не отговори дали възражението идва от Гърция, както се спекулира в информационното пространство - и обясни каква е ситуацията.

"То не е забрана първо - има някакви възражения от една от страните. Това не е финала на процедурата - не може в междинни процедури да искаме всичко да е прозрачно и ясно. Все едно да идете в ресторанта и да искате да знаете "ама тоя продукт откъде точно го взехте, как го сготвихте". И тук е така", обясни Каримански в сутрешния неделен блок на БНТ.

Той в крайна сметка изплю камъчето - "явно една от страните" смята, че в бъдеще може да влезе в ЕС друга държава, която пише на кирилица и не може да се каже, че това е българска азбука. Но Каримански беше категоричен - трябва да си защитим азбуката, като цитира покойния ни историк проф. Божидар Димитров и негови трудове за миналото на азбуката ни.

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Бившият ни външен министър Соломон Паси също се включи в разговора - че през 2014 година е предложил азбуката да се нарича "Българица", а не "кирилица". Каримански уточни - "това е монетата, която предлагаме. Не смятам, че има друго решение". Просто трябва нашите институции, които могат да изработят едно мнение, да го направят и да го защитават навсякъде, добави той.

Припомняме какво заяви българският президент Илияна Йотова по въпроса: "Българската народна банка трябва да защити този проект, желая им кураж и твърдост в отстояването му. Имаме всички основания – и научни, и от гледна точка на националното и европейското законодателство. Кирилицата е българската азбука. На организираните от мен три Международни форума за кирилицата всеки участник – чуждестранен учен от световна величина – използваше определението "българска азбука" за кирилицата, създадена в края на IX и началото на X век в Преславските скриптории".

Свръхдефицит - не нещо невиждано

Същевременно Каримански настоя, че "свръхдефицитът" няма нищо общо със стабилността на банковата ни система. Той напомни, че досега никой никога не е глобяван за свръхдефицит, дори при заведени наказателни процедури.

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