Разпада ли се ДПС: "Скоро ще се донаместят и моделът ще стане Пеевски-Борисов-Радев"

"При положение, че имат такова мнозинство, "Прогресивна България" имат напълно развързани ръце да надминат по корупция и тия, които сега смятаме за корумпирани. Защо да рушат модела, като той така добре им пасва и могат да го използват?". Това коментира пред БНР пиар експертът Весислава Танчева - част от гражданско сдружение "БОЕЦ".

"Не мисля, че този модел те могат да го разградят. Не мисля даже, че имат намерение за нещо подобно. На тях моделът, създаден от ДС още преди 35 години, удобно наричан в последните 10 години "Борисов - Пеевски", защото това са лицата, които го олицетворяват, им пречи. Мисля, че моделът идеално им пасва като ръкавица и те просто ще се наместят в него, защото той работи. Той си остава без съществена промяна и начин на манталитет и поведение на хората, които го населяват към конкретния момент, защото е успешен. Тъй като нещо работи, защо да го чупят. Те просто ще го вземат и ще го използват. Всички популисти обещават онова, което хората искат да чуят. Лесно е да разбереш какво хората искат да чуят и да го възпроизведеш", обясни тя.

Танчева няма високи очаквания към ПГ на ПБ и към хората, с които те се идентифицират до този момент: "Има една потресаваща посредственост в редиците на тази група. Ситуацията, в която изпаднахме, е по много от всичко. Къса резервна скамейка - без всякакво съмнение. Хора, които трябва да взимат назаем, да им подаряват, да им подсказват да ги вземат от други партии. Ще има хора, ако има кауза, за която да работят - очевидно не става дума за кауза, а за клиентелизъм. В момента, в който друга партия замирише повече на власт, към нея се присъединяват всички, които смятат, че политиката е просто късият път за личен просперитет. В не малка част от хората, които са там, това виждам. Виждам фигури, които през 2021 г. бяха протежета на хората около Радев - те бяха инсталирани по партиите, които печелиха изборите тогава. Нищо чудно, че тези хора, инсталирани тогава в ИТН, сега ги виждаме в ПБ - те винаги са си били там".

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Пиар експертът коментира и напускането на Георги Кандев на поста главен секретар на МВР. Тя напомни, че той е човек с дългогодишна кариера в МВР:

"Това не е случаен човек, който вчера се е озовал в някакви трудности, било то при Демерджиев, при Дечев или при някой друг. Той е в окото на бурята не от завчера, а много преди това. Въпросът е как и защо отиграва тази ситуация по този начин. Това, с което той започна - постът във Фейсбук, с който напуска, е нито повече, нито по-малко, освен политическа декларация. Това не е професионално обяснение. Не чухме кой и с какво му пречи".

"Колко да е свободно МВР, ако избираме на мястото на главния секретар Любомир Николов, който е пряко назначение на Калин Стоянов, който е пряко назначение на Делян Пеевски. Сега го връщаме този човек обратно и даже го издигаме нагоре в поста - правим го, макар и за известно време, началник на оперативната функция на МВР - това не е никак маловажен пост", добави мнението си тя.

Разграждаме ли модела?

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Танчева вижда това назначение в една верига от назначения, които не са положителен знак към този момент.

"Аз искам да знам какво правят хора, които са свързани с Борисов и Пеевски, като министри - като Абровски и Найденов. Защо Даниел Митов се върна като председател на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност, а Костадин Ангелов е председател на комисията по здравеопазване", попита тя и добави:

"Защо забравяме какво се случи със сигналите, които подадохме? Какво става с архива на Пепи Еврото?".

"Всичко, за което сме подавали сигнали, ще бъде потулено отново. Това значи за нас това назначение", подчерта Танчева.

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Кога ще открием процедурата за смяна на ВСС, която трябва да започне от парламента, отправи и друг въпрос тя. Според нея на този етап изглежда, че ДПС ще направи непотребни ПП и ДБ като гласове за осигуряване на мнозинство.

По думите ѝ целта на Пеевски е да оцелее политически, финансово, институционално и всякак - да запази модела, който е създал и:

"И просто да отворят място на Радев да се намести - там, където досега са били двама, ще станат трима. Вместо да го наричаме модела "Борисов - Пеевски", ще го наричаме "Пеевски - Радев - Борисов"".

Надявам се българите да сме си научили вече урока, каза Весислава Танчева, визирайки предстоящите президентски избори. И добави:

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"Ако на президентските избори управляващата партия не се представи добре, това е възможно да подаде към обществото сигнал, че тя е загубила не малка част от електоралния ресурс, който е имала на парламентарните избори. Президентските избори не са най-важното нещо. Далеч по-важни за управляващите са местните избори догодина. Това са изборите, с които се пренарежда реално властта и местното управление генерира повече власт на следващите парламентарни избори. Мисля, че на това се надяват - да подменят успешно местната власт с управление, близко до ПБ, и да си гарантират довършването на мандата, а вероятно и втори мандат".

Разпад на Пеевски?

Цели структури на ДПС-НН преминават към уж независими, а в последствие вероятно към ПБ, отбеляза анализаторът.

"Вероятно тече в момента съгласуването на преразпределянето на властта. На Пеевски ще му се наложи да отстъпи малко власт на новата власт - неизбежно е. Може да се опита и се опитва това отстъпление да е по-скоро за сметка на ГЕРБ, но няма да се случи само за сметка на ГЕРБ. Това прехвърляне на власт от досегашните управляващи ГЕРБ и ДПС към ПБ ще продължи до местните избори догодина. А президентските избори ще бъдат нещо като лакмус накъде вървят нещата. Най-интересно ще бъде дали ПБ ще излъчи собствен кандидат за президентските избори, или ще заложи на Илияна Йотова".

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Според нея служебното правителство, назначено от Йотова, е довело до това, че дилърите на гласове на Пеевски и ГЕРБ са изчезнали от терена и са останали само такива, които са довели до победата на Румен Радев. По думите ѝ резултатът е бил изненада за всички. Според нея "Мистър кеш" и "Мистър Магнитски" имат комуникация.

По думите ѝ хората, които са гласували за Радев, не са очаквали той да се споразумява с Борисов и Пеевски. "Хората излязоха да протестират срещу Борисов и Пеевски, защото за тях те са токсични и не искат да ги виждат по никакъв начин във властта".

Според нея Радев спечели изборите с такова мнозинство, защото хората, които по принцип не гласуват, видяха в него човекът, който може да раздаде правосъдие.

"Всички слагат яйцата в кошницата на Радев, очаквайки, че той ще набие лошите и всичко ще си дойде по местата. Това няма да се случи, защото източникът на власт - и на Борисов, и на Пеевски, и на Радев е един и същи. Това е същата лаборатория, която произвежда политическо ГМО 35 години вече. Тези хора не са се променили".