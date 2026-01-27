Най-важните новини за деня: 27 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 януари 2026 г.

ПРЕДПОСЛЕДНАТА КРАЧКА: ГЕРБ, ДПС, ИТН И БСП ЗАКРИВАТ НАБЪРЗО АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ

Управляващото мнозинство направи решителна крачка към закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), след като правната комисия на Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за Сметната палата, внесени от ГЕРБ. На практика с преходни разпоредби в друг закон антикорупционният орган се разформирова, а функциите му се разпределят между Сметната палата, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) към МВР и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

ЗАЩО РУМЕН РАДЕВ ВСЕ ОЩЕ МЪЛЧИ ЗА ПРОЕКТА СИ: ГОВОРИ ПРОФ. РОСЕН СТОЯНОВ (ВИДЕО)

Защо Румен Радев все още мълчи за политическия си проект? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори проф. Росен Стоянов, политолог и преподавател по политически комуникации: “Най-вероятно така се прави по принцип, когато се създават нови проекти, или когато приближава кампания, или когато чакаш точния момент за издигане на твоя кандидат. Неговите съветници, които в една определена част, не съм сигурен да кажа по-голямата, са хора с военно образование, хора с пагони. Хора, които са учили тактика, стратегия. Предполага, че стъпките трябва да следват една след друга. И тайминга, най-важното нещо в такъв вид политическо оповестяване на намерения, все още не е дошъл.

ИЗНЕНАДА: КОПРИНКОВ НЕ СИ ТРЪГНА С РАДЕВ ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ЯСНИ СА ПЪРВИТЕ ЛИЦА НА ПАРТИЯТА (СНИМКИ)

По-голямата част от бившите служебни министри в служебните кабинети на президента Румен Радев, които бяха и негови съветници, са напуснали президентството заедно с очаквания бъдещ нов партиен лидер. Това показа справка на Actualno.com в регистрите на "Дондуков" 2. Видно и от администрацията на президентството обаче едно от най-известните лица "зад кадър", сочено за основоположник на партийния проект на Радев - секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, остава в екипа на новият президент Илияна Йотова.

ПАРКИРАНЕТО В СОФИЯ И ИЗБОРИТЕ: МОЖЕ ДА ИМА СЪДЕБНА ИЗНЕНАДА СПОРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Промените за паркирането (в София) са блокирани. В момента нищо не се случва. Чакаме Върховният административен съд (ВАС) да вземе решение дали можем да изпълняваме наредбата, която сме приели за новите правила за паркиране или не. Съдът доста се забави. Ще спекулирам и с риск да обидя някой, но според мен чакат сигнал от Делян Пеевски кога и какво да направят. Това каза за Actualno.com общинският съветник от "Продължаваме промяната – Демократична България" Симеон Ставрев относно поетапното разширяване и поскъпване на синята и зелената зони за паркиране в столицата. Припомняме, че те трябваше да влязат в сила от 5 януари 2026 г., но бяха спрени след десетки жалби, сред които и на лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

ЗАПЛАХИ "ЩЕ ВИ БУТНЕМ КЪЩИТЕ", "ДЕЖУРЕН", ГЛАСУВАЩ С МАШИНА И НАДПИСАНИ БЮЛЕТИНИ: КАК ДПС-НОВО НАЧАЛО СИ ГАРАНТИРА ВОТА В РОМСКИТЕ МАХАЛИ

В секции, където има ромски общности и незаконно строителство, 99% от гласовете са за ДПС-Ново начало. Това буди определено съмнение! Това заяви бившият депутат от "Демократична България" Владислав Панев, създател на клуб "Ускорение".

СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ "РАЗБУНИ КОШЕРА" НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА МАКЕДОНИЗМА

Студио Actualno Балкани, което започна в края на октомври 2025 г. и което още тогава си постави за цел да следва актуалните събития, но и да задава тона, изглежда "разбуни кошера" на организациите и политическите партии, свързани с македонизма. Повод за това е последният епизод на предаването с гост Ервис Талюри, заместник-председател на Дружеството българо-албанско приятелство. Да се говори за българи в Албания изглежда не се е харесало на македонската партия в Албания и на албанския клон на обявената за сепаратистка в България ОМО "Илинден". Става въпрос за Македонското дружество "Илинден"- Тирана, като и двете наричат предаването ни пропагадно и нападат госта ни и отричат неговия български произход.

УЖ ЕВРОПЕЙСКАТА ДЪРЖАВА, В КОЯТО МЪЖКИЯТ ГНЯВ СЕ СЧИТА ЗА ОПРАВДАН, А СТРАХЪТ НА ЖЕНАТА - ЗА ПРЕУВЕЛИЧЕН

Седем години продължил бракът на Серап Авджъ с Ясин, през които жената е била подложена на постоянно физическо и психическо насилие. Затова тя неведнъж искала да се разведе, но всяко споменаване на това намерение неизменно предизвиквало нови закани и ново насилие, пише германският "Тагесцайтунг".

НА ФРОНТА НЕ МОЖЕ: РУСИЯ НАТИСКА УКРАЙНА ЗА КАПИТУЛАЦИЯ С ПОЗНАТИ ПРОКСИТА, КИЕВ ПАК РАБОТИ ЗА "ТОМАХОУК" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да оказва сериозен натиск за капитулация на Украйна по дипломатически път. След като "тридневната специална операция" (СВО) на руския диктатор Владимир Путин се превърна в 1434 дни война и дните продължават да се трупат, а руската армия не може да се справи окончателно с украинската, Кремъл засилва все повече опитите си чрез свои проксита навсякъде на Запад, чрез манипулации и лъжи да постигне своето.

САЩ ПАК СА СЕ ПОДВЕЛИ ПО ПУТИН ЗА МИРА В УКРАЙНА, ПОСТАВЯТ НЕИЗПЪЛНИМО УСЛОВИЕ ПРЕД КИЕВ

Вече се нагледахме на редица примери, в които администрацията на Доналд Тръмп се обръща на 180 градуса при най-малкото "побутване" ту от Москва, ту от Киев. Непостоянната позиция на американския президент и пратениците му в мирните преговори са довели до поредна такава ситуация. Според Financial Times, които цитират осем души, запознати с последните дискусии в Абу Даби в тристранен формат САЩ-Русия-Украйна (23-24 януари), американците отново са се подвели по исканията на диктатора Владимир Путин.

СЛЕД УКРАЙНА: НОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ПУТИН ЗА БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Не изключвайте Русия от Близкия изток. Според общоприетото мнение Русия бързо губи влияние в региона. Тя обаче остава активна сила в Близкия изток и САЩ трябва да предприемат действия, за да осуетят амбициите на Москва, пише The National Interest.

ПУТИН СЕ ОТТЕГЛЯ, НО С ФАМОЗЕН БЛЪФ УНИЖАВА НАТО И АМЕРИКА: ГЕРМАНСКА СИМУЛАЦИЯ ЗА РУСКА ПОБЕДА В УКРАЙНА

Работата на военния сценарист никога не е била по-трудна. Само за месец - януари 2026 г. - Доналд Тръмп залови венецуелския дикктатор Николас Мадуро, заплаши с въоръжени действия срещу Колумбия, Куба, Иран и Мексико, влезе в конфликт с НАТО за Гренландия и накрая получи поделена Нобелова награда за мир от венецуелската победителка Мария Корина Мачадо, без да я е спечелил. Кой би могъл да предвиди всичко това? Войната и мирът сега зависят от капризите на шепа суетни стари мъже, пише The Economist.

"НЕ МОЖЕТЕ ДА НИ УДАРИТЕ, В КАПАН СТЕ": ВОЙНАТА ИРАН-САЩ НАВЛЕЗЕ В НОВА ФАЗА, НО САМО НА ДУМИ (ВИДЕО)

Режимът в Иран явно не се притеснява от потенциален удар на САЩ на фона на струпването на американски войници и техника в Близкия изток, или поне публично опита да покаже, че не е обезпокоен. Висш ирански военен представител заяви на 26 януари, че Съединените щати няма да могат да нанесат изненадващ или решаващ удар срещу Ислямската република, съобщи държавната информационна агенция Mehr News.

КАПИТУЛАЦИЯ ИЛИ КЛИНИЧНА СМЪРТ НА РЕЖИМА В ИРАН: МОХАМЕД ХАЛАФ ЗАГОВОРИ ЗА РАЗШИРЕНА ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА

Това, което се случва в Иран за първи път в историята ѝ е революция. Доста опасности има, като изборите пред иранската държава са два - да капитулират пред исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп или хаос и клинична смърт на режима. Това заяви журналистът Мохамед Халаф пред БНТ за войната в Иран. Още: Война между САЩ и Иран - напрежението се трупа. Хутите се активизираха, Израел - също (ВИДЕО)