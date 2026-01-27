Заплахи "Ще ви бутнем къщите", "дежурен", гласуващ с машина и надписани бюлетини: Как ДПС-Ново начало си гарантира вота в ромските махали

В секции, където има ромски общности и незаконно строителство, 99% от гласовете са за ДПС-Ново начало. Това буди определено съмнение! Това заяви бившият депутат от "Демократична България" Владислав Панев, създател на клуб "Ускорение".

Той разкри схеми за натиск, заплахи и следене, които държат хората от общността в страх и зависимост, за да гласуват на изборите "както трябва". Панев обяви, че хора от ромските общности са готови да говорят, но не искат да застанат публично с имената си, защото се страхуват.

Още: Това е прекрасен пример как нарежданията на Делян Пеевски вкарват България в страхотна международна каша

"Става въпрос за сериозни заплахи, включително и за здравето им. Те са готови да разкажат на нас, но не и публично", допълни Пенев.

От "Ускорение" ще продължат да събират информация и ще я подадат, когато има служебно правителство и служебен министър на вътрешните работи".

Схемите в изборния ден - заплахи, контрол в интернет, и извличане от вкъщи

Пенев разказа в социалните мрежи как действат схемите в самия изборен ден.

Още: Пеевски се притесни как така ще отлагаме влизането в Съвета за мир на Тръмп и се закани да действа

"Към 16 часа се получава конкретна информация кой все още не е гласувал по махалите и едри момчета започват да обикалят къщите им. Изкарват ги почти насила и ги съпровождат плътно до избирателната секция. Така че нито един глас да не бъде нахалос", заяви той.

По думите му отделно от това се упражнявал контрол и върху социалните мрежи, за да няма хора, симпатизиращи на други политически сили.

"Ако някой обхванат от схемите изрази публично симпатии към друга партия или пък недоволство от Ново начало, обработването и въпросите отново започват. Въобще няма празно", пише той.

"Идеята на информацията, която събираме е да изясним механизмите на принудително гласуване, защото това си е престъпление, както и начините да го предотвратим или намалим. Дългосрочно това става с повишаване на доходите, образование и излизане от гетата. Това работи, но много бавно. Остава и другият начин с респектирането на купувачите и техните началници. От МВР до членовете на избирателни секции и наблюдатели", обобщава ситуацията той.

Още: ДБ с нов сигнал за имуществото на Пеевски в прокуратурата (ВИДЕО)

С машини - човек от секцията гласува, с хартия - манипулират бюлетините

По-рано Пенев също повдигна завесата на случващото се в ромските махали без да цитира конкретни градове от съображения за сигурност.

По думите му хората по тези места не са излизали от предизборна кампания и се страхуват, а ДПС-Ново начало не е спирало да действа, и то чрез официални лица - депутати, общински съветници, активисти.

"Моркова и тоягата играят на макс. Много често заплахата е, че ще съборят незаконните къщи ако в секцията Х няма едиколко си (стотици) гласове за ДПС. Включително така се сплашват и членовете на секционните комисии, назначавани от други партии. От време на време къщи на "провинили се" се бутат наказателно. Другите да се сещат", пише той.

Още: Политолог за новите избори: Пеевски ще вземе по-малко, отколкото си мисли

Пенев обяви, че вече схемата е разработена и дали се гласува на хартия или с машина не е от значение. Ако има машинен вот, просто човек от комисията гласува вместо официалния гласоподавател. Ако пък бюлетините са хартиени, се пускат допълнителни или определен брой се превръщат в невалидни.

"Вътре в секциите има някакво значение дали се гласува с машина или на хартия, но не много голямо. Отдавна и двата метода са оттренирани. Застава член на комисията зад купения или заплашвания човек и цъка вместо него на машината. Вътре никой не казва копче, защото им е наредено да си траят. Влязохме във връзка с председатели на комисии, които през сълзи обясняват, че повече не искат да са такива, но ги принуждават. А вече в изборния ден нямат избор, освен да изгонят ако има независими наблюдатели при броенето, дори ако става въпрос за техни лични приятели. Така им е наредено. Иначе им бутат къщите. А след приключване на изборния ден се дописват списъци, пускат се допълнителни бюлетини, други се правят невалидни. Целият набор. Резултата от трите секции, които прегледахме от последните парламентарни избори - 800 гласа за ДПС Ново начало, и по два за други партии. Колкото да има", пише Пенев.

Според него другата голяма измама е с подвижните секции, в които гласуват хора, които са трудно подвижни. "Само, че това става по заявка и никой не проверява дали лицето е такова наистина. Там резултатите често са фрапиращи. 99 на един", пише той.

Още: Официално: Прокуратурата проверява над 100 млн. лв. разлика в доходите на Пеевски

Хората не харесват Пеевски, но се страхуват

Мнението на Пенев е, че хората по махалите масово не са привърженици на Пеевски, но се страхуват от него "и от дерибеите му".

"Има голяма разлика. Хубавото е, че вече говорят. Могат да обяснят къде се къса честността на вота. Дават имена на тартори. От върха на пирамидата до раздаващите пари. Засега са анонимни", коментира той.

Какво може да се направи

Пенев дава предложения и какво може да се направи за предстоящите избори.

"Първото е полицията. Служебният министър да смени шефовете на РДВР и да даде ясни указания за профилактиране на тарторите от до. След това членовете на секционните комисии от демократичните партии. Не наблюдатели, защото тях могат да изгонят в ключови етапи. В рисковите секции да се избират не по квоти, а по лоялност и по големина на бицепсите. Да всяват респект. Да не им отнемат телефоните като снимат нарушения. Да не позволяват някой да гласува вместо избирателите и да се пускат бюлетини след приключване на изборния ден", пише той.

"Мафията има интерес много проблеми да са в сивия сектор. Да стоят нерешени завинаги. Като с незаконните къщи. Нито да се бутат, нито да се узаконяват. Така хората се държат в пълно подчинение. Хубаво е, че много роми излизат от махалите, съответно от матрицата. Дали в чужбина, дали завършват средно образование и университет и започват работа, това са естествени процеси, които раждат бавни резултати. Приобщаването им е важно въобще за просперитета на България. Сега имаме задача всички ние. Да опазим честността на вота, да запазим достойнството на хората и да изгоним насилниците. Разбира се контролираният вот намалява и с висока избирателна активност, но профилактиката е задължителна. Ако се справим с това, парламентът ще изглежда доста по-различно", допълва той.