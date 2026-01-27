След Украйна: Новата стратегия на Путин за Близкия изток

Не изключвайте Русия от Близкия изток. Според общоприетото мнение Русия бързо губи влияние в региона. Тя обаче остава активна сила в Близкия изток и САЩ трябва да предприемат действия, за да осуетят амбициите на Москва, пише The National Interest.

Много от партньорите на руския диктатор Владимир Путин в региона бяха отслабени или се сринаха през последните месеци. Бунтовниците свалиха сирийския диктатор Башар Асад през декември 2024 г., а Израел разби "Хамас" и "Хизбула", като и двете терористични движения са подкрепяни от Иран, дългогодишен приятел на Кремъл. Но тези неуспехи все още не се равняват на геостратегическо поражение или регионално пренасочване.

Русия не просто запазва присъствие в Близкия изток, тя е готова за възраждане. Подобно завръщане би навредило на американските интереси, особено ако Путин се съгласи да спре войната срещу Украйна. При липса на наказателни следвоенни условия – които изглеждат малко вероятни – Русия би могла да излезе от инвазията си в Украйна по-силна в Близкия изток, отколкото преди, поне по три начина. Още: Старият глупак Путин го направи: Сега Азербайджан с удоволствие се възползва

Първо, Русия остава влиятелна в региона, особено с укрепването на връзките на Москва с американските противници. Партньорството на Путин с Иран, например, продължава да се засилва, въпреки неспособността на Русия да помогне на Иран по време на 12-дневната война с Израел и САЩ. Наскоро изтекли руски документи за отбрана потвърждават, че Москва е започнала да сглобява първите 16 изтребителя Су-35 за Иран по сделка за 6,5 милиарда долара, която ще модернизира неговите военновъздушни сили.

Второ, Русия все още поддържа силно присъствие в Сирия след Асад. Москва запази военните си бази там, служи като неин ключов икономически партньор и се радва на важно политическо влияние. Новият сирийски президент Ахмед ал Шараа не показва признаци да изостави Русия, дори когато се стреми да укрепи връзките си със Запада. Шараа призна, че е сключил сделка с Москва през декември 2024 г. да не се намесва в бойните действия, позволявайки на Русия да се откаже от Асад, но да остане в Сирия.

Русия също така запазва присъствие в Либия, където Москва премести по-голямата част от военните си активи от Сирия. Всичко това позволява на Русия да остане сила в стратегически жизненоважното Средиземноморие и да проектира мощ в южния фланг на НАТО, Близкия изток и Африка.

Трето, Русия поддържа силни икономически и дипломатически връзки с американските си партньори в региона. Нито един американец в Близкия изток не е отменил важно споразумение с Русия; нито пък някой от близкоизточните партньори на Америка е застанал решително на страната на Запада, за да изолира Русия на световната сцена заради нахлуването на Путин в Украйна. Регионалните партньори на Америка например не направиха никакъв ход, за да се присъединят към западните санкции срещу Русия. Още: Тристранните преговори за Украйна продължават. Русия: "Невъзможно е да има приятелска атмосфера"

Икономическите връзки на Русия с Турция и държавите от Персийския залив само се засилиха след руската инвазия в Украйна. Търговията на Русия с ОАЕ, различна от петрол, достигна 11,5 милиарда долара през 2024 г., което е с 5% повече спрямо предходната година, тъй като емиратските компании продължават да инвестират в критични руски сектори като енергетика и транспорт.

През август 2025 г. президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед посети Русия, за да засили икономическите връзки между двете страни. Съвсем наскоро Русия и Саудитска Арабия подписаха рядко срещано споразумение за безвизов режим.

Руското влияние в региона е на път да се възроди, особено ако войната в Украйна бъде спряна. Това би освободило руски ресурси, позволявайки на Кремъл да се пренасочи към Близкия изток. В продължение на векове Москва се стреми да контролира Източното Средиземноморие – цел, която ще надживее Путин. Руските владетели отдавна желаят топловодните пристанища на региона и стратегическото им местоположение за проектиране на сила към Европа, включително сегашния южен фланг на НАТО.

Руската отбранителна индустриална база остава стабилна и ако войната в Украйна приключи или бъде временно спряна, Русия ще може да продава на държавите от Близкия изток значително повече военно оборудване. Някои анализатори се присмиват на качеството на руското военно оборудване, но много потенциални купувачи го търсят. И много близкоизточни играчи никога не са губили интерес към руското оръжие. Още: "Хамас" отказва да се разоръжи напълно

Мнозина в Близкия изток обвиняват Съединените щати в лицемерие и двойни стандарти и са забелязали, че Вашингтон е направил много повече в подкрепа на Киев, отколкото в подкрепа на арабските си партньори. Подобни възприятия, правилни или грешни, правят региона ориентиран към Русия. Разбира се, Русия също играе централна роля на световния енергиен пазар.

Всички тези области на взаимозависимост създават възможности на Москва да налага своите интереси в региона, включително чрез пропагандни медии като RT и Sputnik Arabic, които вече достигат до милиони хора. През 2015 г. RT Arabic се нареди сред трите най-гледани канала в Египет, Мароко, Саудитска Арабия, Йордания, ОАЕ и Ирак.

Предложението към диктатора Путин да се присъедини към ръководения от САЩ Съвет на мира, за да наблюдава възстановяването на Газа, е стъпка в грешна посока. Вместо това, американските политици трябва да предприемат ходове, за да блокират вероятното възраждане на Русия в Близкия изток и Северна Африка.

Съединените щати могат да се конкурират за влияние в Близкия изток, особено в Средиземноморието, като част от цялостна стратегия за противодействие на Русия. Те биха могли да дадат приоритет на Сирия и да търсят начини за укрепване на Украйна в региона като алтернатива на Русия. Още: Християните от Близкия изток може да имат нова родина близо до България

По-добре грам превенция от килограм лечение. Ако САЩ не действат сега, ще им е по-трудно да противодействат на Русия в Близкия изток. Путин играе дългосрочна игра. Президентът Доналд Тръмп също трябва да го направи.

Автори: Анна Борщевская и Мат Таварес за National Interest

Превод: Ганчо Каменарски