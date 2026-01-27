Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

По-голямата част от бившите служебни министри в служебните кабинети на президента Румен Радев, които бяха и негови съветници, са напуснали президентството заедно с очаквания бъдещ нов партиен лидер. Това показа справка на Actualno.com в регистрите на "Дондуков" 2. Видно и от администрацията на президентството обаче едно от най-известните лица "зад кадър", сочено за основоположник на партийния проект на Радев - секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, остава в екипа на новият президент Илияна Йотова.

Иначе в деня на напускането на Радев от поста държавен глава с него оставка хвърлиха и бившият началник на кабинета му и на два пъти служебен премиер Гълъб Донев. Именно той оглавяваше служебния кабинет, когато беше сключен договорът с турската енергийна компания "Боташ", заради който Радев непрекъснато е атакуван. На този пост сега като началник на кабинета новият президент Илияна Йотова назначи Надя Младенова, която досега заемаше същия пост по времето на вицепрезидентския й мандат.

Кой си тръгва?

На практика почти всички имена, за които Actualno.com ви разказа дни преди оставката на Радев, че ще си тръгнат от президентството с него, се оправдаха и информацията ни бе потвърдена.

На 23 януари с поста си се раздели и бившият служебен министър на отбраната и секретар в същия ресор Димитър Стоянов, както и секретарят на Радев в сектора на туризма и образованието и бивш служебен министър Илин Димитров. Президентският съветник по земеделските въпроси и бивш виден кадър на БСП Явор Гечев също потегля заедно с Румен Радев към новия партиен проект. Той бе служебен земеделски министър в правителствата, назначавани от президента. Бившият служебен министър на иновациите в кабинета "Донев" Александър Пулев, който заемаше същия ресор и в ролята си на съветник на президента, също е хвърлил оставка. Като медиен съветник на Радев остава досегашният му секретар Кирил Атанасов, който от години заемаше същия ресор на "Дондуков" 2.

Напълно очаквано от "Дондуков" 2 си тръгва и един от най-верните сподвижници на Радев в лицето на Пламен Узунов, който бе съветник по правни въпроси и борба с корупцията. През 2020 г. той беше задържан, заедно с бизнесмена Пламен Бобоков, а прокуратурата ги обвини в търговия с влияни. Впоследствие арестите им бяха обявени за незаконни.

Кои остават?

Както вече стана ясно, някои от хората, които работеха тясно с Радев като президент, остават на същите си постове и при Илияна Йотова. Сред тях е най-известната фигура от обкръжението му Николай Копринков, който е заедно с Радев още от първата му предизборна кампания за държавен глава през 2016 г. В публичното пространство името му се посочваше основно от опозиционни лидери, които определяха Копринков като "сивия кардинал" на президентството. Сега той остава при новия държавен глава.

Същото се случва и със секретаря по икономическите въпроси и бивш служебен транспортен министър Христо Алексиев. Той стигна и до поста служебен вицепремиер в кабинета "Донев", а сега остава рамо до рамо с Йотова на "Дондуков" 2. На поста си остава и Руси Иванов - секретар по външната политика.

Като главен секретар на президенството остава и Цвета Тимева, която се очакваше да бъде дясната ръка на Радев в новия партиен проект.

Изненадващо по-малко публично известните лица и съветници на президента също остават на постовете си в институцията: Мирчо Иванов (външна политика), Митко Петев (въпросите на армията и отбраната), Благой Делиев (правни въпроси), Нина Колева (социални политики), Мария Юрукова (вътрешна политика и гражданско общество), Пламен Савов (култура), Силва Дюкенджиева, (правни въпроси), Диляна Славова, Стефан Годжевъргов (сигурност и отбрана), Илия Милушев (сигурност и отбрана), Георги Александров (младежта и спорта), Даринка Владова ("Българската Коледа"), Стефан Савов (финанси и инвестиции), Иванка Иванова (правни въпроси) и Димитър Здравков (образование).

Спекулациите

Точно седмица след анонсираната в обръщението към нацията оставка на Радев остават неясни бъдещите партийни и политически ходове на президента. В публичното пространство се споделят различни имена на доброволно заявилите участие в евентуална нова формация, като например политическия анализатор Слави Василев, бившият говорител на служебните правителства на Гълъб Донев и бивш депутат от БСП Антон Кутев, бившият началник на кабинета на Румен Радев в първия му президентски мандат Иво Христов и др.

Сред очакваните, но бързо отрекли всички спекулации по темата имена бяха и тези на Крум Зарков - бивш правосъден министър в служебните правителства и Атанас Пеканов - бивш вицепремиер в кабинетите на Гълъб Донев.

Снимки: БГНЕС