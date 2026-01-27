Студио Actualno Балкани "разбуни кошера" на организациите на македонизма

Студио Actualno Балкани, което започна в края на октомври 2025 г. и което още тогава си постави за цел да следва актуалните събития, но и да задава тона, изглежда "разбуни кошера" на организациите, свързани с македонизма. Повод за това е последният епизод на предаването с гост Ервис Талюри, заместник-председател на Дружеството българо-албанско приятелство. Да се говори за българи в Албания изглежда не се е харесало на македонската партия в Албания и на албанския клон на обявената за сепаратистка в България ОМО "Илинден". Става въпрос за Македонското дружество "Илинден"- Тирана, като и двете наричат предаването ни пропагадно и нападат госта ни и отричат неговия български произход.

Ето част от позицията на "Илинден" - Тирана, публикувана в македонската медия "Нова Македония":

"В пропагандно предаване "Студио Актуално Балкани" Ервис Талюри, представител на т.нар. Българско-албанско дружество за приятелство, директно атакува Македонския алианс за европейска интеграция и неговия президент. Тези излъчвания представляват продължение на дългогодишната българска политика за отричане на македонската нация и македонската идентичност. Ервис Талюри, роден и израснал в Албания, от албански баща и македонска майка, след пълно образование, финансирано и организирано от българската държава – от средно образование до докторантура, днес се завръща в Албания като "експерт" по българското малцинство, натоварен със задачата да отрича македонците, да атакува македонската партия и да относителизира истината. Такава политика, която използва методи от XIX век, противоречи на европейските ценности и основните човешки права," казва Илинден-Тирана.

"26 януари 2026 г., Тирана, Албания – Единствената македонска партия в Албания – Македонският алианс за европейска интеграция (МАЕИ) реагира с отвращение и възмущение на срамното антимакедонско пропагандно предаване „Студио Актуално Балкани“ и изпълнението на Ервис Талюли", посочват в своя позиция МАЕИ в своя позиция.

Партията си позволява да разсъждава и да оценява като "пародия "българската теория", според която българин може да се "произведе" от брака на албанец и македонка" по адрес на нашия гост Ервис Талюри и твърди за "нападение срещу македонците" в Албания, за каквото никога не е ставало и дума в Студио Actualno Балкани.

Каква е истината?

Българската държава никога не е пречила на някого било то в Албания или в Северна Македония, да се определя като македонец, защото това е негово право.

Също така как се определя Ервис Талюри зависи единствено и само от него, а не от "Илинден" - Тирана и МАЕИ опита им за родословно дърво.

Относно методите от 19 век - само можем да напомним, че не през целия 19 век е имало македонска нация, тъй като тя е създадена след Втората световна война от Коминтерна.

А дали има или няма българи в Албания - този въпрос е приключил с признаването на българско малцинство там през 2017 г. и преброяването през 2023 г., когато там се преброиха 7057 българи и около 2000 македонци.

Пропагандаторът вика: дръжте пропагандатора

Изглежда от въпросното дружество се ръководят от перифрезираната максима "крадецът вика: дръжте крадеца", която по-скоро в техния случай звучи така: "пропагандаторът вика: дръжте пропагандатора".

Дефиницията на думата пропаганда включва разпространяване на невярна информация с цел манипулиране на общественото мнение. Невярно е твърдението на Илинден - Тирана за липса на българи в Албания. Признаването на малцинството го доказва, а преброяването шест години по-късно го затвърждава.

С други думи гостът ни и разпространената информация на предаването се основава на факти, т.е. на истина, което е лесно проверимо, докато въпросното македонско дружество си служи с непроверени твърдения, каквото всъщност педсталява пропагандата.

А обратното обвинение в пропаганда всъщност е дезинформация, която цели да обърка читателя. С други думи "пропагандаторът вика: дръжте пропагандатора".