Путин се оттегля, но с фамозен блъф унижава НАТО и Америка: Германска симулация за руска победа в Украйна

Работата на военния сценарист никога не е била по-трудна. Само за месец - януари 2026 г. - Доналд Тръмп залови венецуелския дикктатор Николас Мадуро, заплаши с въоръжени действия срещу Колумбия, Куба, Иран и Мексико, влезе в конфликт с НАТО за Гренландия и накрая получи поделена Нобелова награда за мир от венецуелската победителка Мария Корина Мачадо, без да я е спечелил. Кой би могъл да предвиди всичко това? Войната и мирът сега зависят от капризите на шепа суетни стари мъже, пише The Economist.

Руският диктатор Владимир Путин е решен да добави още квадратни километри към Русия, без значение колко руснаци ще умрат или ще обеднят в процеса: Руснаците взривяват интернет: Скандални цени на хляб, мляко, плодове и зеленчуци, за да има Путин пари за война (ВИДЕО).

Дали Китай ще нападне Тайван, зависи от китайския президент Си Дзинпин, жадуващ да влезе в историята и да почете покойния си баща, който някога е бил официалният отговорник за връщането на острова към континенталната част на Китайската народна република: "Обезглавяване" на тайванските лидери: Китай репетира война, вдъхновен от операцията срещу Мадуро (ВИДЕО).

Тръмп е най-непредсказуемият от всички, като използва американската военна мощ, за да бие краткотрайни допаминови инжекции на собственото си его.

Сценарий: Путин подава оставка след лошо за Украйна примирие

Снимка: Kremlin.ru

Но именно когато планирането на сценарии е трудно, то е най-важно. Карло Масала от Университета на Бундесвера (германските въоръжени сили - бел. ред.) дава ярък пример. В кратка книга той се основава на данни, проучвания и разговори с официални лица и военни планировчици от последните две години, за да предложи сценарий за руска победа в Украйна. Мнозина в западните страни са уморени от войната. Някои са изкушени от идеята, че ако се даде на Путин това, което иска, може да се стигне до мир, а Масала очертава докъде може да доведе такова мислене.

В неговото въображение Америка принуждава Украйна да сключи мрачно примирие, като Русия окупира една пета от територията на съседката си. Путин обявява победа. Популистите в Европа, включително бъдещият френски президент, упрекват либералните „военнолюбци“ за това, че подкрепят Киев толкова усилено, като по този начин ненужно удължават боевете и изчерпват националните хазни в Европа. САЩ рязко намаляват броя на войските си, разположени в Европа, и ги прехвърлят в Азия.

Още: След Украйна: Новата стратегия на Путин за Близкия изток

Неочаквано, Путин подава оставка и назначава млад технократ за свой наследник. Новият президент говори за затопляне на отношенията със Запада. Владимир Путин обаче не изчезва напълно от сцената. Той все още е начело на мистериозна организация, наречена „Фондация Нова Русия“.

В окупираните части на Украйна „новата“ Русия се държи много подобно на старата. Орди от руски заселници се прехвърлят с автобуси. Украинците, които отказват да се подчинят на Москва, се изпращат в лагери за превъзпитание. Повече от милион бежанци дават старт на нови потоци от хора. Проукраинските партизани редовно атакуват полицейски участъци, което провокира ужасни репресии от страна на окупаторите срещу цивилни граждани.

Още: Разследване на BBC: Русия се възползва от международни ресурси, за да гони противници на Путин

В частите на Украйна, които остават свободни, назряват проблеми. Млади, добре образовани украинци, емигрират. Икономиката се срива. Политиката става все по-мръсна. Президентът Володимир Зеленски свиква избори и губи.

Снимка: Kremlin.ru

Русия се превъоръжава, отвлича вниманието на НАТО и нанася удар

Русия се превъоръжава. На таен съвет, в който участва близък сътрудник на „пенсионирания“ Путин, се измислят планове за подкопаване на НАТО, без да се предизвиква конфронтация, при която Русия би могла да загуби. Всяка атака трябва да бъде изненада, за да не даде време на Алианса да се подготви, предлага помощникът на Путин. В същото време лидерите на НАТО трябва да бъдат убедени, че целите на Москва са ограничени, което ще намали мотивацията им да реагират със сила. Ако, противно на очакванията, отбранителният съюз реагира със сила, руските сили ще се оттеглят бързо. Ако не, те ще могат да задържат постигнатото.

Още: Старият глупак Путин го направи: Сега Азербайджан с удоволствие се възползва

В сценария на Масала Кремъл започва със създаването на някои отвличащи вниманието събития далеч от Русия. Руски наемници в Мали събират селяните под дулата на оръжията и ги качват на кораби за Европа. Ужасени, че поредната бежанска криза ще даде тласък на крайната десница, европейските лидери изпращат военни кораби в Средиземно море, отслабвайки отбраната на НАТО в Балтийско море. Китай услужливо завзема спорния риф в Южнокитайско море и с това привлича цялото внимание на американските военни шефове.

След това Русия нанася удар. Две бригади маскирани войници завземат малкия естонски град Нарва. Те бързо преодоляват естонските гранични войници и срещат слаба съпротива от страна на жителите на града, които са предимно рускоговорещи и от години са подложени на поток от прокремълска дезинформация. Това е пряка атака на територията на НАТО и трябва да задейства член 5 от Североатлантическия договор, който гарантира, че атака срещу един член на НАТО е нападение срещу всички: Естония прави оценка на заплахата от изток след нахлуването на руски граничари, може да затвори границата.

Само че се появяват пречки. Руски войски, маскирани като туристи, са превзели слабо населен естонски остров, което затруднява НАТО да подсили по море малкия си гарнизон на естонска територия. Американският президент трябва да реши дали да събере превъзхождаща сила, за да отблъсне нападателите в Нарва, като по този начин рискува Трета световна война, или да позволи на Русия да продължи да окупира територия на НАТО, като по този начин се подиграва с член 5.

Още: Уиткоф, Ушаков и Путин: Двойствената игра на Тръмп

Снимка: iStock

В контактите си с Белия дом руските пратеници значително преувеличават степента, в която рускоговорещите са били малтретирани в Естония, и мрачно намекват, че Кремъл ще използва ядрени оръжия, ако НАТО атакува войските на руснаците в Нарва, което всъщност е блъф. Американският президент поглъща и двете истории. Той отказва да рискува голяма война заради малък естонски град. Инсайдърите в Кремъл тихо празнуват своята точна оценка на политическата слабост на Запада.

Русия се слива с Беларус

Окрилен от лесната победа, режимът обявява още една патриотична бомба. Русия ще се слее с Беларус до 2030 г. под лидерството на един президент. Не е трудно да се отгатне кой ще бъде той. Европейските лидери, с изключение на някои популисти от дясната част на политическия спектър, са ужасени да открият, че старата архитектура на сигурността, която ги защитава от Русия, се е срутила.

Си Дзинпин е възхитен от демонстрацията, че Америка няма да застане на страната на своите съюзници. Хората, за които закони не съществуват, вече са свободни да си разделят света.

Още: Русия готви усилено украински деца за армията си, а младото население в окупираните земи - за руски граждани

Това е увлекателна и смразяваща история. Но един от рисковете при написването на книга с мрачни предупреждения е, че до момента на публикуването ѝ хората вече може да очакват по-лошо. Ако Тръмп изпълни последните си заплахи да завземе датска територия, НАТО ще бъде саботирана отвътре, което ще спести на Путин усилията.

Въпреки това сценарият на Масала показва защо Европа трябва да вземе по-насериозно собствената си отбрана. Русия все още е далеч от победа на бойното поле, въпреки че отделя половината от бюджета си за войната. Алианси като НАТО все още могат да оцелеят. Ако Западът реши да остави враговете си да победят, историята няма да е благосклонна към лидерите му.

Източник: The Economist