"Не можете да ни ударите, в капан сте": Войната Иран-САЩ навлезе в нова фаза, но само на думи (ВИДЕО)

Режимът в Иран явно не се притеснява от потенциален удар на САЩ на фона на струпването на американски войници и техника в Близкия изток, или поне публично опита да покаже, че не е обезпокоен. Висш ирански военен представител заяви на 26 януари, че Съединените щати няма да могат да нанесат изненадващ или решаващ удар срещу Ислямската република, съобщи държавната информационна агенция Mehr News.

Анонимният представител на централния щаб Хатам ал-Анбия - военният център на Иран - направи изявлението си, докато американски самолетоносач, военни кораби и изтребители пристигаха в региона. Според американски медии президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля варианти за атака срещу страната след масовите убийства на протестиращи и е склонен към нанасяне на решителни и мощни удари срещу противниците си.

Иран отвръща на заплахата: Американските сили и техника в региона са уязвими

"Идеята за провеждането на така наречената ограничена, бърза и чиста операция срещу Иран произтича от неправилни оценки и непълно разбиране на отбранителните и настъпателните способности на Ислямската република", цитиран е да казва иранският военен представител.

"Всеки сценарий, базиран на изненада или контрол над обхвата на конфликта, ще излезе извън контрола на неговите планиращи още в най-ранните етапи. Морската среда около Иран е местна и добре позната среда и е изцяло под контрола на въоръжените сили на Ислямската република. Концентрацията и натрупването на сили и оборудване извън региона в такава среда не е възпиращ фактор, а по-скоро увеличава уязвимостта и ги превръща в достъпни цели", твърди официалният представител.

Снимка: Getty Images

Длъжностното лице заяви още, че въоръжените сили на Иран проследяват враждебните действия, преди те да достигнат оперативен етап. "Всяка заплаха срещу националната сигурност на Иран се наблюдава отблизо и в подходящия момент ще бъдат взети съответните решения. Въоръжените сили на Ислямска република Иран не наблюдават движенията на врага само на етапа на действие. По-скоро формирането и ранните признаци на всяка заплаха срещу националната сигурност на страната се наблюдават внимателно и въз основа на оценки на място, подходящи решения ще бъдат взети в подходящия момент", добави той, цитиран от опозиционната телевизия Iran International.

Иран ще отговори "решително" срещу САЩ и Израел

Иран ще отговори решително на всяка атака от страна на САЩ или Израел, заяви същевременно говорителят на Министерството на отбраната Реза Талаеи-Ник. "Ако има агресия от страна на САЩ или Израел, тя ще бъде посрещната с по-болезнена и решителна реакция, отколкото в миналото", каза той, добавяйки, че военната готовност на Иран се е повишила в сравнение с 12-дневната война през юни: 12-дневна война между Израел и Иран, примирие насред катастрофа в Газа: 2025 г. в Близкия изток.

"Със сигурност, ако врагът предприеме враждебни действия, той ще претърпи по-голям провал отпреди и ще понесе по-тежко поражение", не спира да плаши военното министерство в Техеран.

Иранският посланик в ООН пък заяви, че Съветът за сигурност на ООН трябва изрично да назове и осъди "нарушенията", извършени от Съединените щати. Амир Саид Иравани обвини Вашингтон, че многократно заплашва суверенни държави и че американският президент Доналд Тръмп публично и многократно е заплашвал Иран с употреба на сила и военна интервенция. Разбира се, представителят на режима пропусна да спомене, че заплахите са заради масовите убийства на протестиращи, достигащи - според независими оценки - поне до 36 500 жертви.

САЩ: Иран изкривява реалността

Съединените щати отхвърлиха позицията на Иран, според която мирните протести са „терористични операции“. Техеран изкривява реалността, за да оправдае репресиите срещу дисидентите, категорични са от Вашингтон. В публикация в X на 27 януари от персийскоезичния акаунт на Държавния департамент на САЩ написаха, че е голяма дързост от страна на иранските власти да обвиняват мирните иранци в тероризъм, докато Ислямската република използва насилие и заплахи, за да потиска протестиращите, и подкрепя истински терористи в чужбина.

В изявлението се казва, че представянето на протестиращите като терористи и обвиняването им за разрушенията е опит да се прехвърли отговорността и да се представи управляващата система като жертва. "Реалността е ясна", пише в публикацията, като се добавя, че обикновените иранци изискват правата си, а властите отговарят с репресии, както правят от десетилетия.

Съединените щати заявиха, че светът няма да се подведе от явната пропаганда, и подчертаха, че Вашингтон твърдо подкрепя иранския народ и че той "заслужава по-добро". Това не попречи на Доналд Тръмп да депортира иранци обратно към страната им: Двуличието на Тръмп: Постоянно заплашва аятолаха, а депортира иранци обратно при него (ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Прокси силите на Иран в Близкия изток заплашват, но нямат способности срещу САЩ

Няколко членове на т.нар. иранска "Ос на съпротивата" заплашиха с ответни мерки, ако САЩ атакуват Иран, вероятно с цел да възпрат Щатите. "Оста на съпротивата" е съставена от прокситата на Техеран в Близкия изток - проиранските милиции в Ирак и Сирия, хутите в Йемен, "Хизбула" в Ливан, "Хамас" и др. Много вероятно е тези милиции да наблюдават текущите дискусии в западните и израелските медии относно опасенията на САЩ от продължителен конфликт в Близкия изток и вероятно се опитват да се възползват от тези опасения, като заплашват с разширяване на потенциален конфликт, прави оценка американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Генералният секретар на подкрепяната от Иран иракска милиция „Катаиб Хизбула“ Абу Хусеин ал-Хамидави заяви на 25 януари, че „Оста на съпротивата“ ще подкрепи Иран срещу Израел и САЩ, и призова бойците на „Катаиб Хизбула“ да се „подготвят“. Неуточнени иракски източници също така заявиха пред медии, свързани с Иранската революционна гвардия, че иракските групи са „затръбили за война“ и че „целият персонал е въоръжен и готов“ да атакува американски бази.

Хутите публикуваха отделно видео на 25 януари за атаката си през януари 2024 г. срещу британски петролен танкер, като добавиха надпис „скоро“. Йеменските бунтовници, подкрепяни от Техеран, вероятно са публикували това видео, за да заплашат косвено, че ще възобновят атаките си срещу международното корабоплаване или срещу американски военни кораби, ако САЩ атакуват Иран.

Генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем заяви на 26 януари, че шиитската групировка няма да остане „неутрална“, ако САЩ атакуват Иран и - по-конкретно - иранския върховен лидер Али Хаменей.

Hezbollah Secretary-General Sheikh Naim Qassem:



When Trump or others threaten to kill the leader (Khamenei), they are essentially threatening millions. This is not something that can be ignored.



It is our collective responsibility to confront this threat.



An assassination,… pic.twitter.com/rBGk3sb2gu — Clash Report (@clashreport) January 26, 2026

Не е ясно дали "Оста на съпротивата" ще реагира на американски удар срещу Иран по същия начин, както по време на войната между Израел и Иран през юни 2025 г., защото тези групи може да преценят, че настоящите цели на САЩ са различни от целите, които Щатите преследваха тогава.

Някои членове на "Оста на съпротивата", по-специално ливанската "Хизбула" и подкрепяните от Иран иракски милиции, са изправени пред вътрешни ограничения, които могат да лимитират способността им да отвърнат на удара, ако САЩ атакуват Иран. "Хизбула" например непрекъснато дава приоритет на възстановяването си след мощните израелски удари, които я разбиха отвътре, и избягва пряк конфликт с Израел и САЩ след споразумението за прекратяване на огъня с израелските сили от ноември 2024 г.