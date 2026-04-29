Назначеният от Радев в КС Янаки Стоилов поиска БНТ да смени синьо-жълтия си декор с по-български

Конституционният съдия Янаки Стоилов, назначен от тогавашния президент Румен Радев през есента на 2021 г., поиска от Българската национална телевизия (БНТ) да смени декора на студиото на сутрешния блок "Денят започва". Цветовете в момента са син и жълт, а намекът на Стоилов изглежда като препратка към украинското знаме. Той гостува сутринта на 29 април и още в началото на интервюто вмъкна арт предложението си.

"Благодаря Ви за срещата със зрителите на Българската национална телевизия. Като казах българска, не е ли време да смените декора си?", попита конституционният съдия.

Водещата Христина Христова го попита какво има предвид и какво не му харесва в обстановката, а той отвърна: "Вие сте домакини, вие си решавате".

Още: Проф. Янаки Стоилов отхвърли спекулации за конституционни промени

Кой е Янаки Стоилов?

Янаки Стоилов е професор по Теория на правото и Политология. Доктор е по право с дисертация на тема „Субективното право (същност, действие, видове)". Основният му теоретичен труд е „Държавната власт“. Той е един от авторите на Конституцията на Република България от 1991 година.

Янаки Стоилов, БГНЕС

Депутат е в няколко парламента от БСП, бил е и зам.-председател на Народното събрание. Става служебен министър на правосъдието през май 2021 г. и заема поста до октомври същата година. След това е назначен от президента Румен Радев за конституционен съдия с мандат 2021-2030 г.

Радев е лидер на новата формация "Прогресивна България", която спечели убедително предсрочните парламентарни избори на 19 април и ще разполага с пълно мнозинство в 51-вия парламент (131 депутати). Доскорошният държавен глава обяви веднага след победата си, че желае да възстанови диалога с Русия, която е обявила България за вражеска държава. Той неведнъж е критикувал защитата на Украйна, наричайки я "обречена кауза", и се обявява против доставката на оръжие за Киев в борбата срещу агресора.

Вижте какво каза Янаки Стоилов в интервюто за БНТ тази сутрин: Имаме ли нужда от постоянно действащ ВСС: Конституционен съдия с анализ за съдебната реформа.