Не ходете в планината – мъгливо и студено е

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е мъгливо, с температури между 2 и 5 градуса. След вчерашните дъждове в планините е кално и хлъзгаво, предупреждават от ПСС. Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата в планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8 градуса, на 2000 метра - около 3 градуса.

Времето тази седмица

В дните до края на тази седмица ще преобладава облачно време. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Остават и условията за намалена видимост на места в низините и котловините.

Вятърът в четвъртък и петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще отслабне, а в неделя в Източна България ще е временно силен, от югозапад.

Температурите ще се повишат, повече в източните райони.

