"Извадихме ботушите": Проф. Георги Рачев с хладна прогноза

5-6 градуса по-ниски температури днес и утре. Възможно е да видим и над 20 градуса този месец, но няма да е тази седмица. Ще остане доста топло за периода. Но днес ще е студено. Ще превалява, няма да е интензивно. От петък пак идва средиземноморски циклон. Петък, събота и неделя (7, 8 и 9 ноември) ще е облачно и дъждовно. Ще е и хладно, но ще е по-топло от нормалното за ноември Дамите извадиха и ботушите. Нормално време. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: "Температури, водещи до пускане на парното": Николай Василковски с прогноза за първите седмици на ноември

Времето днес

Във вторник ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София - около 8 градуса. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София - около 10 градуса.

ОЩЕ: Каква ще е зимата? Проф. Рачев даде "диагноза" за времето в началото на ноември

В сряда валежите бързо ще спрат, но все пак облачността ще остане предимно значителна. В четвъртък в западната половина от страната сутринта ще мъгливо, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, за разлика от източната половина, където на отделни места все още слабо ще превалява. Ще се понижат и минималните температури и в четвъртък ще са предимно между 3 и 8 градуса, а дневните ще са без промяна - от 10 до 15 градуса.